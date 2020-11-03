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Наука и технологии

Ученые определили, насколько оправданы запреты концертов и спортивных соревнований во время карантина

1:34 3 ноября 2020
Концерт в период пандемии

Немецкие эпидемиологи под руководством главы отделения инфекционных болезней больницы при Университете им. Мартина Лютера (Германия) Штефана Морица решили проверить, насколько оправданы запреты массовых мероприятий и жесткие ограничения, которые вводятся во многих странах мира в последние недели в связи со стремительным распространением коронавируса.

Для этого они провели необычный эксперимент, говорится в статье на сайте medrxiv.org.

В ходе эксперимента ученые устроили «концерт поп-музыки», на который согласились прийти 1,2 тыс. добровольцев и несколько музыкальных групп. Выступление проходило в замкнутом помещении. Все участники предварительно сдали тест на коронавирус, а во время концерта носили маски.

Мориц и его коллеги провели несколько подобных сессий, размещая слушателей и музыкантов на разном расстоянии друг от друга и замеряя, как много аэрозольных частиц и других потенциальных переносчиков SARS-CoV-2 достигало каждого добровольца. На основе этих данных эпидемиологи создали компьютерную модель распространения коронавируса в замкнутых помещениях.

Модель показала, что при соблюдении мер безопасности и обеспечении хорошей вентиляции помещений количество новых заражений было относительно низким. В среднем, на каждые 100 тыс. человек, которые посещают концерты или спортивные соревнования, вирус бы заполучили от 5 до 15 человек. Общее число случаев заражения в результате увеличилось бы на 0,4−2,3%.

Если же в помещении плохо работает вентиляция, то при наихудшем сценарии, то есть при полном заполнении зала, а также отсутствии социального дистанцирования и неполном соблюдении гигиенических мер, число новых зараженных может увеличиться на 23%.

Поэтому ученые рекомендуют усилить контроль за работой вентиляции, а также увеличить число входов и выходов из помещений, где проводятся концерты и спортивные соревнования. Исследователи надеются, с помощью таких мер можно будет замедлить распространение COVID-19 и при этом не отказываться от всех публичных мероприятий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученый повторно заразил себя COVID-19, оценивая шансы на выработку коллективного иммунитета, и пришел к неутешительным выводам.

Фото: vesti.ru

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