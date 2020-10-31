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Наука и технологии

«Обмороженные пальцы»: ученые назвали необычный симптом COVID-19

5:28 31 октября 2020
Пальцы

Помимо все известных ранее симптомов коронавируса существует еще один признак опасного заболевания.

К такому выводу пришли специалисты Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии, пишет The Telegraph.

Так, у заболевших COVID-19 инфекция может вызывать нетипичный синдром, проявляющийся раздражением на пальцах ног. Визуально новый симптом напоминает состояние, вызванное обморожением, и может сопровождать больного на протяжении четырех недель. Правда, известны случаи, когда «обмороженные» пальцы принимали здоровый вид спустя только несколько месяцев.

Ранее медики предупреждали о проявлениях коронавируса, которые нередко можно наблюдать у детей. Чаще всего маленькие непоседы страдают от расстройства пищеварения и сыпи, которая преимущественно локализуется на ногах и ступнях.

Однако эти распространенные симптомы легко можно спутать с потницей и ротавирусной инфекцией, поэтому бдительным родителям будет все же нелишним обратиться за консультацией к педиатру.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что основным каналом распространения коронавируса являются не легкие, а ротовая полость.

Фото: zen.yandex.ru

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