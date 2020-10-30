Вероятность столкновения возросла: на астероиде Апофис обнаружили опасное отклонение

Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте университета, пишет hightech.fm.

Отмечается, что в ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности.

До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.

Как известно, астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж — расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 21 октября космический зонд OSIRIS-REx на скорости 10 см в секунду сблизился с астероидом Бенну, который считается потенциально опасным для Земли, и взял с него пробы грунта.

Фото: naukatv.ru

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