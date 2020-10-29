Ученые определили расположение души в организме человека

С момента появления первых цивилизаций на Земле людей интересовал вопрос, что такое сознание, или душа человека.

И ответ на него, похоже, нашел профессор факультета здоровья и медицинских наук Университете Суррея (Великобритания) Джон Джо Макфадден, пишет МК со ссылкой на Neuroscience of Consciousness.

Согласно его теории о сознательной электромагнитной информация (CEMI — conscious electromagnetic information field theory), сознание, как высшая форма нервной деятельности человека, закодирована в электромагнитном поле нашего мозга.

Подобно тому, как мы цельно воспринимаем слова, обозначающие «эмоцию», «ядовитый запах» и «физиологическую функцию» как единое прекрасное изречение Уильяма Шекспира: «Любовь — это дым, порожденный вздохами», так и наше сознание связывает воедино все разрозненные физические процессы, которые происходят в нашем мозге. Так начинает свое рассуждение в статье Макфадден. При этом он подчеркивает, что впервые рассматривает сознание не с точки зрения духовного объекта, оторванного от материи, а энергетической сущности — электромагнитного поля, тесно связанного с материей. То есть его суждения основываются исключительно на реальных физических явлениях.

Само электромагнитное поле мозга возникает от множества электрических зарядов в нейронах. Это, по его мнению, и есть тот самый физический «субстрат сознания».

Профессор даже дает определение сознанию: «Сознание — это ощущение физически собранной воедино информации, создаваемой кодирующими эту информацию фотонами».

Иными словами, отдельные нервные импульсы, их энергетика, собранная воедино — и есть то, что одни называют сознанием, а другие — душой. И эта «субстанция» у каждого сугубо индивидуальна.

Издание отмечает, что с точки зрения науки понятия «душа» не существует, и ученые мужи предлагают связывать его с музыкой.

«Музыка — это ваше субъективное впечатление о том, что вы слышите. Но эти звуки не могут возникнуть без инструментов, без колебаний воздуха, — то есть без материального. Так и душа, или то же самосознание человека, не могут существовать без физической составляющей. И так же, как музыка, она будет восприниматься каждым человеком по-своему. Поэтому не думаю, что когда-нибудь мы придумаем общее объяснение понятию „душа“. Лично я считаю, что мозг — это связной между идеальным и реальным миром. Благодаря ему мы превращаем мысли в дела. Но после смерти мозг — носитель нашего сознания — перестает работать, это мы проверяли в реальных экспериментах. И куда „улетает“ то, что некоторые именуют „душой“, „субстратом сознания“, не понятно», — цитирует МК академика РАН, экс-директора Института мозга человека РАН Святослава Медведева.

Фото: МК

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter