На пути к Меркурию: зонд снял на видео Венеру с близкого расстояния

В последнее время многие земляне испытывают повышенный интерес к Венере как одной из четырех планет, на которых возможна жизнь.

Поэтому Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили в своем блоге, что приняли решение перепрограммировать полет совместного зонда BepiColombo, с тем, чтобы он совершил близкий облет Венеры и сделал снимки планеты, которые ESA скомпилировало в отдельное видео.

«Эта серия из 64 изображений была сделана камерой наблюдения 2 на борту Mercury Transfer Module на протяжении 65 минут во время сближения с Венерой на расстоянии в 10 720 километров», — говорится в блоге ESA.

Снимки пришлось немного обработать, так как Венера была настолько яркой, что фотографии получались слишком насыщенными даже при минимальной выдержке.

Зонд BepiColombo направляется к Меркурию, но на пути к самой близкой к Солнцу планете аппарат совершит два гравитационных маневра вокруг Венеры. Нынешнее сближение было первым по счету, а следующее запланировано на август 2021 года.

Во время сближения руководители миссии запустили прибор Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS) для сбора данных об атмосфере Венеры, однако этот прибор не способен обнаружить фосфин — биомаркер, который недавно стал сенсацией, будучи найденным в верхних слоях венерианских облаков.

Еще один прибор — МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр) — должен проверить атмосферу Венеры на наличие водяных паров.

Ученые напоминают, что BepiColombo был запущен с Земли в октябре 2018 года. Планируется, что он выйдет на стабильную орбиту Меркурия в декабре 2025 года. Достигнув атмосферы Меркурия, космический аппарат весом 4,1 тонны будет изучать состав поверхности планеты и окружающее его пространство, оценит геологическую историю Меркурия, проанализирует происхождение магнитного поля и исследует его взаимодействие с солнечным ветром, а также картирует распространенность водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решили прислушаться к словам «великого космонавта» Дмитрия Рогозина о планах РФ отправить свою собственную миссию на Венеру, и опередить россиян.

Фото: sciencealert.com

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