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Наука и технологии

Подарок для любителей сверхскоростей: Bugatti показала трековый гиперкар Bolide

2:34 29 октября 2020
Bugatti Bolide

Компания Bugatti, на автомобилях которой предпочитают разъезжать богатые и знаменитые, показала трековый гиперкар Bolide, созданный в соответствии с техническими требованиями Международной автомобильной федерации FIA для гоночных машин.

Детальные характеристики новинки приведены на сайте компании, пишет Мотор.

В основу Bolide лег базовый Bugatti Chiron, но существенно доработанный. У гиперкара полностью изменены кузовные панели и установлены развитые аэродинамические элементы — центральный «плавник», стационарное антикрыло и массивный диффузор, а воздухозаборник на крыше меняет свое положение в зависимости от скорости.

У гиперкара полностью переработан карбоновый монокок, а часть элементов выполнена из титана и с использованием технологий 3D-печати. Облегчены в том числе компоненты силовой установки, что позволило снизить массу Bolide до 1240 кг — это примерно на 700 кг легче, чем спортивный Bugatti Chiron Pur Sport.

Доработка 8-литрового турбомотора W16 позволила увеличить мощность двигателя до 1850 л.с., что с учетом массы приводит к соотношению 0,67 кг на 1 л.с. Гиперкар оснащен карбон-керамическими тормозами, встроенными домкратами, системой быстрой дозаправки, интегрированным каркасом безопасности, облегченными плексигласовыми стеклами, встроенной системой пожаротушения, колесами с креплением моногайкой. Двухместный салон оснащен карбоновыми сиденьями-ложементами, а в распоряжении водителя есть мультифункциональный руль и цифровая панель приборов в сочетании со встроенной системой телеметрии.

Согласно заявлениям представителей Bugatti, новый Bolide сможет разогнаться с места до 100 км/ч за 2,17 сек, с места до 200 км/ч — за 4,36 сек и до 300 км/ч за 7,37 сек.

Потенциальная максимальная скорость «превышает 500 км/ч». Автопроизводитель ожидает, что круг по кольцу «Сартэ», где проходит марафон «24 часа Ле-Мана», гиперкар проедет за 3:07.1, а по «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») — за 5:23.1.

Bugatti Bolide пока существует в виде прототипа. Решения о серийном выпуске нового гиперкара пока не принято, поэтому речь о цене на болид пока что не идет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии в начале лета был выставлен на продажу автомобиль Aston Martin Volante V8, который раньше принадлежал звезде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвиду Бекхэму. Стоимость раритета на момент начала продаж составила 445 тысяч фунтов стерлингов (485 тысяч евро),

Фото: newsroom. bugatti

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