Стамен Григоров – какие великие открытия он совершил

Во вторник, 27 октября, отмечается 142-я годовщина со дня рождения болгарского врача и микробиолога доктора Стамена Григорова, первого ученого, открывшего бактерии, необходимые для ферментации йогурта.

По традиции Google, который всегда ярко вспоминает о важных датах, выпустил Doodle.

В центре композиции мужчина, который дегустирует молочные продукты, а вокруг него стаканчики с уже готовыми йогуртами, свежие ягоды, фрукты, овощи, орешки, вдали термостат, где созревают полезные и вкусные изобретения ученого.

Стамен Григоров родился в 1878 году в селе Студен-Извор на западе Болгарии. Наукой увлекался с юных лет. Докторскую степень получил в Медицинском университете Женевы, Швейцария.

В болгарской кухне часто использовали кислое молоко. Зная о его полезных качествах, Григоров решил изучить продукт под микроскопом.

После многих тысяч экспериментов в 1905 году он наконец нашел палочку, вызывающую брожение молока. Позже бактерия была переименована в Lactobacillus bulgaricus в честь родины Григорова.



В 1906 году ученый выпустил новаторскую статью, в которой продемонстрировал первое применение пенициллиновых грибов против туберкулеза. Его метод был признан как самый успешный и состоятельный в то время. В медицинских кругах он получил известность как cura bulgara — болгарское лечение.

Во время Балканской и Первой мировой войн ученый спасает солдат на фронте. Несмотря на мировую известность и приглашения в лучшие клиники мира, долгие годы Григоров работал врачом у себя на родине.

В честь наследия Григорова в его родной деревне Студен-Извор сегодня находится один из немногих в мире музеев йогурта.

Напомним, 6 апреля Google посвятил Doodle медикам, которые борются с коронавирусом.

Фото wikipedia.org, Google

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