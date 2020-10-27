Занимала 90 процентов селезенки: украинке удалили огромную кисту весом в полтора килограмма

Во Львове, где в прошлом году женщине удалили гигантское образование на конечности, на днях провели еще одну уникальную операцию: местной жительнице вырезали полуторакилограммовую кисту размером 16×17 см.

Об этом со ссылкой на городскую Клиническую больницу скорой медицинской сообщает «Гал-инфо».

Согласно информации издания, образование занимало 90% объема селезенки. Но врачи не только удалили кисту, но и сумели сохранить селезенку.

Сообщается, что 56-летняя женщина обратилась с жалобами на боль в животе и под ребрами с левой стороны. Она уже знала, что у нее киста. Однако не была уверена, что требуется оперативное вмешательство. Но обследование показало: это именно эхинококковая киста, состоящая из двух оболочек, поэтому откладывать операцию не стоит.

Возбудителем такой кисты является личиночная стадия паразита эхинококка, который при попадании в организм человека разрастается в кисту.

Сложность такого вмешательства заключалась в том, что киста находилась очень близко к таким важным органам как желудок, поджелудочная железа и к сосудам.

«Сегодня пациентка чувствует себя хорошо. И совсем скоро — поедет домой», — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове нейрохирурги провели уникальную операцию новорожденной девочке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой уникальной операции: молодому человеку, который весил 250 килограммов, уменьшили желудок, после чего он потерял более половины веса.

Фото: galinfo.com.ua

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