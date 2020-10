Умрут в первую очередь: ученые научились определять пациентов с повышенным риском смерти от коронавируса

Ученые Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке определили маркер, по которому можно определить пациентов с повышенным риском умереть от коронавируса.

О новом способе прогнозирования нежелательного исхода болезни сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology.

Таким маркером ученые считают повреждение правой части сердца у больных с COVID-19.

В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели эхокардиографию. Средний возраст пациентов составлял 64 года, две трети составляли мужчины. У 35 процентов добровольцев была выявлена дилатация правого желудочка, то есть увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки. У 15 процентов наблюдалась дисфункция желудочка, который сокращался значительно ниже нормы.

Оказалось, что люди, у которых наблюдаются нарушения в сократительной способности правого желудочка, в среднем в 2,5 раза чаще умирают от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. При дилатации риск смерти возрастает в 1,43 раза. Правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом, поэтому воспаления, затрагивающие нижние отделы респираторной системы, непосредственно влияют на насосную функцию сердца. Это происходит за счет увеличения сопротивления кровотоку.

Согласно анализу исследователей, ни один другой стандартный маркер тяжелого риска COVID-19 не предсказывал смертность так сильно, как дисфункция правого желудочка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что пока что нет никакой информации о том, что коронавирус стал легче передаваться или приводить к большему числу летальных исходов.

