Найден способ заблокировать развитие коронавируса

В связи с усилением пандемии коронавируса ученые многих стран мира ищут средство, которое могло бы остановить или замедлить его развития.

Об успехе в данной сфере заявили ученые из Университета штата Канзас (США), пишет gazeta.ru со ссылкой на Science Advances.

В частности, исследователям удалось выяснить, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. Ученые использовали найденные ингибиторы протеаз на лабораторных мышах, зараженных коронавирусом MERS.

В результате нацеленное на слабое место инфекционного заболевания терапевтическое средство остановило репликацию вируса.

По словам ученых, набор лекарственных средств позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей.

Описанные в эксперименте препараты были запатентованы и лицензированы компанией Cocrystal Pharma. Специалисты заявили, что необходимо проверить эффективность лекарственных средств на людях.

Напомним, что в июле американские ученые обнаружили несколько препаратов, которые потенциально могут использоваться против SARS-CoV-2, они способны подавить репликацию коронавируса в клетках человека. В частности, используемый против гепатита C боцепревир и антивирусный препарат GC-376 показали эффективность против вирусной протеазы Mpro, которая имеет ключевое значение при размножении коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американские врачи поставили на ноги Дональда Трампа в считаные часы благодаря «чудесному коктейлю», который создан компанией Regeneron Pharmaceuticals. Экспериментальный препарат REGN-COV2 был получен с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов после аборта.

Фото: dw.com

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