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Наука и технологии

Не только защита: в США создали маску, убивающую вирусы

4:35 24 октября 2020
Маска

Пока украинские звезды ведут споры о целесообразности ношения медицинской маски зрителями на концерте, в США граждане давно убедились в необходимости такой процедуры, а ученые даже создали специальные маски, которые помогают бороться с опасным заболеванием.

Об этом пишет Daily Mail.

В частности, речь идет о ноу-хау ученых из Массачусетского технологического института, которые превратили простую полоску ткани или марли в прибор, который может убить инфекцию благодаря специальной нагревающейся медной сетке.

Отмечается, что, исследователями посредством математического моделирования удалось вычислить необходимый диапазон температур, который требуется для данного процесса.

Оказалось, что уменьшить концентрацию вирусов в зависимости от размера защитного средства может показатель в 90 градусов по Цельсию. Эта температура достигается путем пропуска через медную сетку толщиной 0,1 миллиметра электрического тока или же термоэлектрического нагревателя.

Поэтому надевшие такую маску люди могут чувствовать себя намного более защищенными.

Напомним, что в Португалии ученые создали многоразовую тканевую маску, которая нейтрализует вирусы. Эффект сохраняется даже после 50 стирок. Материал состоит из нескольких слоев разных водонепроницаемых тканей, которые пропитаны составом, уничтожающим SARS-CoV-2. Он отталкивает большую часть патогена, который попадает со слюной, что позволяет стирать маску реже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые Израиля разработали многоразовую защитную маску, которая самоочищается от зарядки для телефона. Изделие может подзаряжаться от обычного зарядного устройства для мобильного или USB-провода. Вирусы на поверхности маски уничтожаются благодаря новой технологии нагревания слоя углеродного волокна с помощью электричества.

Фото: Daily Mail

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