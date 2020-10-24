Выбрала молодого самца: спаривающихся диких панд впервые удалось снять на видео

Несмотря на то, что очаровательные черно-белые бамбуковые медведи — большие панды — являются самым известным символом защиты природы и окружены всеобщим вниманием, рождение ими потомства в неволе является достаточно редким явлением.

И уж точно ранее ни разу не удавалось снять спаривание этих редких зверей в дикой природе, пишет BBC.

И вот, наконец, редкая удача: операторы и режиссеры канала PBS, которые работали над документальным фильмом о пандах, смогли это сделать. На то, чтобы в итоге запечатлеть ухаживания двух самцов за самкой и процесс спаривания в укромном месте, ушло три года путешествий по китайским горным системам и тесного сотрудничества режиссеров фильма с учеными и смотрителями парков.

Получившаяся съемка вышла уникальной: оказалось, что за внимание самки боролись сразу два самца — доминантный и опытный против соперника моложе и сильнее. Авторам документального фильма удалось снять несколько стычек бамбуковых медведей, которые преследовали самку, ожидая ее благосклонности. Эта панда была единственной самкой на большой территории, поэтому от нее зависел шанс самцов продолжить свой род.,

Сперва доминантный медведь явно удерживал первенство, и один раз даже попытался завоевать симпатию панды, когда та спустилась с дерева после одной из драк соперников. Однако та была не в настроении и дала ухажеру отпор, скрывшись в зарослях бамбука.

Когда у панды началась течка и она в очередной раз решила спуститься к самцу, ее встретил более молодой кавалер — он явно одержал верх над своим соперником. Найдя укромное (по их мнению) место, панды приступили к спариванию.

«В течение брачного сезона территории панд-одиночек пересекаются, и они преодолевают десятки километров в день в поисках подходящей пары. Их призывы эхом раздаются по горным окрестностям», — отмечает режиссер Джеки Пун.

Отснятые кадры могут дать долгожданный ключ к разгадке того, почему так сложно заставить панд продолжать род в неволе. Видео показывает интенсивную конкуренцию между двумя преследующими самку самцами, которая включает яростные ворчливые стоны, оставление пахучих отметин и ссоры между новоиспеченной парой. Такие пассивно-агрессивные ухаживания длятся целую неделю, прежде чем самка будет готова к спариванию, что предполагает, что именно такое поведение может вызвать овуляцию самки. И все эти обстоятельства не так-то легко повторить в неволе.

Как известно, бамбуковые медведи достигают половой зрелости в возрасте от 4 до 8 лет, а их репродуктивный период продолжается до 20-летия. Брачный период этих животных длится лишь 15−25 дней весной, но при этом возможность зачатия у самок выпадает только на 2−3 дня раз в два года. Беременность длится от 95 до 160 дней, заканчиваясь рождением 1−2 детенышей весом до 130 граммов.

В 1980-х численность гигантских панд в Китае снизилось до 1100 особей. Несколько десятилетий в стране велись работы по их сохранению, в итоге панд вычеркнули из списка видов, находящихся на грани вымирания — теперь они перешли в разряд уязвимых видов. Это доказало, что сохранение среды обитания, борьба с браконьерством и успешные программы по разведению в неволе могут спасти большинство животных, даже самых уязвимых. По данным WWF 2017 года, сейчас в дикой природе живут 1864 панды (и еще несколько десятков — в зоопарках по всему миру).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе самая пожилая гигантская панда в США родила медвежонка.

Фото: pbs.org

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter