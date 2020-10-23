Школьница в США обнаружила молекулу, которая может помочь найти лекарство от COVID-19

14-летняя жительница Техаса (США) Аника Чебролу выиграла конкурс молодых ученых 3 М Young Scientist Challenge и приз в размере $ 25 тысяч за открытие, которое может помочь найти лекарство от коронавирусной инфекции.

Об этом пишет sciencealert.com.

Издание уточняет, что Аника использовала метод in silico — компьютерный скрининг миллионов мельчайших молекул — и вычленила среди молекул ту, которая связывает шиповидные белки в составе вируса SARS-CoV-2 и не позволяет ему проникать в человеческие клетки.

Черболу начала изучать вирусы еще до пандемии, но тогда ее усилия были сосредоточены на гриппе.

«Из-за огромной серьезности пандемии COVID-19 и резкого воздействия, которое она оказала на мир за такое короткое время, я с помощью своего наставника изменила направление исследования на вирус SARS-CoV-2», — Аника Черболу.

Аника провела множество соединений через итеративный скрининг на компьютере, чтобы оценить их связывающую способность, молекулярную структуру и характеристики лекарств, например, как они будут распадаться в организме человека и могут ли они быть токсичными для клеток.

Черболу начала свою работу с базы данных, содержащей 698 миллионов химических соединений. Каждый скрининг сужал ее поиск, пока у нее не осталось одно ведущее соединение, которое могло связываться с коронавирусом и не позволять ему инфицировать клетки.

В дополнение к своему отмеченному наградой исследованию коронавируса Чебролу также провела исследование гриппа, которое она первоначально предоставляла на конкурс.

«Я была привлечена к поиску эффективных лекарств от гриппа после тяжелого приступа инфекции в прошлом году. Из начальных 3 миллионов соединений я смогла сузить круг до одного потенциального кандидата в лекарство, который избирательно связывается с вирусом гриппа и ингибирует его», — рассказала Черболу.

Она заявила, что намерена работать вместе с учеными, чтобы превратить свои открытия в настоящие лекарства. Метод in silico играет все большую роль в открытии новых лекарств. Подобные вычислительные методы также позволяют снизить количество медицинских испытаний на животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США ученые научились определять заражение коронавирусом при помощи глюкометра.

Фото: channelpunjabi. ca

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter