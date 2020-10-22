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Наука и технологии

Проблемы с просмотром новостной ленты: в работе Instagram произошел сбой

3:01 22 октября 2020
Instagram

В ночь на четверг, 22 октября, в работе социальной сети Instagram наблюдается сбой в ряде стран, в том числе в Украине.

Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Мексике, Бразилии, Чили, Аргентине, Великобритании, Франции, России, Германии, Италии, Хорватии и других странах.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (60%) испытывает проблемы при просмотре новостной ленты, 21% сообщают о трудностях со входом в аккаунт, у 17% наблюдаются сложности с просмотром сторис.

Ранее сбой в работе Instagram наблюдался 13 октября.

Перед этим пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook. Также в начале текущего месяца дважды были отмечены неполадки в функционировании Telegram — 4 и 7 октября. Администрация ресурсов объясняла их неисправностью оборудования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по словам основателя Telegram Павла Дурова, еженедельно по крайней мере 10 млн новых пользователей присоединяются к мессенджеру, что требует постоянного обновления как программного, так и аппаратного обеспечения.

Фото: РИА Новости

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