Дешево и точно: в США ученые научились определять заражение коронавирусом при помощи глюкометра

Диабет является заболеванием, которое увеличивает для человека риск заразиться коронавирусом. Вместе с тем инструмент, который используется при определении уровня сахара в крови, глюкометр, может с успехом использоваться для выявления заболевания COVID-19.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего, говорится в статье в medrxiv.org.

По словам специалистов, эти приборы, которыми обычно измеряют уровень сахара в крови, позволяют обнаруживать ковид по человеческой слюне.

Для диагностики вируса образец слюны смешивается с составом, содержащим специальный молекулярный комплекс.

«Клинические испытания показали, что обычный глюкометр может выявить вирус SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение часа», — сообщили авторы проекта.

Ученые констатируют, что глюкометр определяет наличие такой концентрации сахара, которая напрямую коррелирует с содержанием в слюне вирусного белка. У здорового человека показатели будут нулевыми.

При этом эксперты отмечают, что данный метод диагностики ковида нельзя отнести к простым. Однако все известные на сегодня тесты не работают с абсолютной точностью. Разработчики метода с использованием глюкометра утверждают, что он эффективен на сто процентов.

Ученые поясняют, что тест было решено делать именно c помощью глюкометров, поскольку они просты в использовании и считаются наиболее распространенным диагностическим инструментом во всем мире. Кроме того, многие глюкометры подключаются к смартфонам, что дает возможность интегрировать их с приложениями для отслеживания контактов поставщиками медицинских услуг и электронными медицинскими базами. Как утверждают разработчики, такой анализ будет высокоточным и быстрым.

«Мы предполагаем, что этот подход может обеспечить недорогую, быструю и точную диагностику для масштабного распределенного скрининга инфекции SARS-CoV-2», — заключают разработчики из Сан-Диего.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании исследователи из Университета Восточной Англии, проанализировавшие данные других научных работ с участием 28 872 пациентов больниц с COVID-19, пришли к выводу, что весьма распространенные лекарства от артериального давления уменьшают риск смерти от коронавируса на треть.

Фото: ТАСС

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