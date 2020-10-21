«Трубчатые железы»: ученые неожиданно обнаружили в голове человека неизвестный науке орган

Несмотря на то, что внутренние органы человека давно изучены и описаны, даже в наши дни исследователям улыбается удача стать первооткрывателями в сфере медицины и анатомии.

Так, ученые из Нидерландского института рака обнаружили скрытый внутри головы человека неизвестный науке орган, напоминающий слюнные железы, говорится в статье в журнале Radiotherapy and Oncology, пишет MedicalXpress.

Отмечается, что открытие произошло случайно, когда доктора обследовали пациентов с раком простаты при помощи сканера. Инструмент для диагностики должен находить в теле опухоли при контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы. Однако в итоге специалисты обнаружили на снимках два неизвестных органа.

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез», — заявил ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.

Он рассказал, что органу дали название «трубчатые железы», поскольку они расположены над трубчатым валиком (возвышение в носовой части глотки).

«У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте. Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!», — рассказал радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.

По его словам, соответствующие железы обнаружили у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Также ученые провели вскрытие двух тел, мужского и женского, которое подтвердило существование этой «структуры».

В отчете об исследовании указано, что так называемые трубчатые железы не были прежде описаны ни в одном источнике.

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Фото: medicalxpress.com

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