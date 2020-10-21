Зонд OSIRIS-REx осуществил операцию по забору грунта с поверхности опасного для Земли астероида

Космический зонд OSIRIS-REx на скорости 10 см в секунду сблизился с астероидом Бенну, который считается потенциально опасным для Земли (шансы на то, что он в следующем веке может упасть на нашу планету, оцениваются как 1 к 2700).

Целью сближения стало осуществление операции по забору образца грунта, говорится в сообщении на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сообщается, что операция осуществлялась в автоматическом режиме, поскольку сигнал с Земли до зонда, находящегося на расстоянии около 320 млн км, идет 18,5 минуты.

«Забор грунта осуществляется», — сообщило NASA в Twitter во вторник в 18:12 по времени восточного побережья США (01:12 по Киеву).

The back-away burn is complete I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

Согласно программе полета, штанга со специальным устройством для забора образца грунта должна была коснуться поверхности астероида всего на 16 секунд. В этот момент одна из трех находящихся на штанге капсул с азотом выбросила облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта диаметром около 2 см должны подняться и осесть на внутренней поверхности устройства.

Операция осуществляется в заранее выбранной точке, получившей обозначение «Найтингейл», — это кратер диаметром около 20 метров в северной части астероида. Диаметр всего астероида достигает 500 метров.

О том, насколько успешной была операция, станет известно спустя несколько часов. Как пояснили эксперты NASA, зонд должен будет отойти от астероида и развернуть солнечные батареи. После этого штанга манипулятора с устройством для забора образцов будет подведена к бортовой видеокамере и можно будет определить, какое количество грунта удалось собрать.

Эксперты рассчитывают, что удастся собрать по крайней мере 60 грамм грунта. В случае если первая попытка забора грунта будет неудачной, позднее будет предпринята вторая. Капсулу с собранным грунтом планируется доставить на Землю в 2023 году.

Как известно, станция OSIRIS-REx была запущена в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению с астероидом Бенну (1999 RQ36) и сбору образцов с его поверхности. Она достигла небесного тела в начале декабря 2018 года и осуществила съемку всей поверхности астероида.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые NASA считают «маловероятным», но все же возможным падение на Землю астероида Апофис. Такая «встреча» может состояться «пятницу, 13-го», а точнее, 13 апреля 2029 года.

Фото: nasa.gov

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