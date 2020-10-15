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Наука и технологии

Полет «Союза» на МКС ознаменовался рядом интересных нюансов

12:57 15 октября 2020
МКС

В среду, 14 октября, на Международную космическую станцию (МКС) прибыла новая экспедиция, в состав которой входят астронавт США Кэтлин Рубинс и россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. На орбиту их доставил российский корабль «Союз МС-17», стартовавший с космодрома Байконур в Казахстане.

Полет проходил по сверхкороткой схеме и занял всего 3 часа 3 минуты 45 секунд, что является рекордом. Обычно «Союзы» летят к МКС около шести часов.

Сообщается, что все присутствовашие на старте, в том числе члены экипажа, были в масках. Роскосмос заверил, что коронавирус не может попасть на борт МКС, поскольку на Байконуре «созданы беспрецедентные меры безопасности».

Нынешний полет все же наиболее интересен не этим. Он может стать последним, когда НАСА воспользовалось услугами Роскосмоса для доставки астронавтов на орбиту. После успешного полета Dragon, построенного частной компанией SpaceX Илона Маска, американцы намерены сосредоточиться только на этих кораблях многоразового использования.

По плану Рубинс, Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут на МКС 177 суток. За это время члены экспедиции должны совершить два выхода в открытый космос и провести 55 научных экспериментов.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роскосмос удалил официальный аккаунт робота-космонавта FEDOR в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС, а в последнее время нелестно высказывался о ситуации в ракетно-космической отрасли России.

Фото Pixabay

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