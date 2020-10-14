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Наука и технологии

Человечество будет осваивать Луну без участия России: подписано историческое соглашение

22:32 14 октября 2020
Луна

Восемь стран подписали соглашение об освоении Луны в рамках программы «Артемида», сообщает NASA.

Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Великобритания и Соединенные Штаты Америки подписали международное соглашение об освоении спутника Земли и добычи на нем полезных ископаемых.

«Артемида» станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории… Сегодняшним подписанием мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества", — говорится в сообщении NASA.

Также отмечается, что международное сотрудничество по «Артемиде» направлено не только для содействия освоения космоса, но и для укрепления мирных отношений между странами.

«Соглашение Артемиды» закрепляет положения о Луне, подписанные еще в 1967 году между США, Британией и СССР. Но в NASA считают, что формулировки в соглашении недостаточно конкретные, что в дальнейшем может привести к трудностям.

Кроме того, можно будет создавать на поверхности спутника специальные базы для добычи ископаемых и «зоны» безопасности, которые будут нейтральными и предотвратят конфликты между странами.

В NASA выразили надежду, что Россия в будущем присоединится к соглашению или, по крайней мере, будет следовать принципам, которые в нем изложены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что NASA запатентовало «бюджетный» способ добраться до Луны.



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