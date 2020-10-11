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Наука и технологии

У коронавируса обнаружили способность проникать в мозг

12:16 11 октября 2020
Коронавирус

Коронавирус COVID-19 может проникать в мозг. Об этом рассказывается в новой статье, которую команда профессора Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Маркуса Глатцель (Markus Glatzel) опубликовала в журнале Lancet Neurology, пишет Укринформ.

Так, в ходе вскрытия пациентов, умерших от COVID-19, у половины вирус был обнаружен в центральной нервной системе. Вскрытие показало, что более чем у половины пациентов, умерших от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Вместе с тем патологические изменения здесь не слишком велики.

Авторы провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существующих хронических болезней — как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента умерли в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19.

Ученые выяснили, что вирус может проникать в ЦНС через блуждающий нерв, который связывает мозг с целым рядом органов, включая легкие, кишечник и носоглотку.

Как писали «ФАКТЫ», ранее директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комисаренко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил, что способность коронавируса инфицировать людей из-за мутаций.

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