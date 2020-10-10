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Наука и технологии

Уникальное и опасное явление: Черное море «покраснело», а по ночам светится голубым сиянием

16:38 10 октября 2020
море светится

Редкая возможность наблюдать свечение моря выпала жителям Одесского и Николаевского регионов. В частности, в районе Одесского морского порта, около города Южный, в Коблево, в Дофиновском лимане, в Крыжановке. Причем, днем вода у побережья «покраснела», в прямом смысле слова. Как оказалось, оба эти явления взаимосвязаны…

Причина — в резком и стремительном размножении одноклеточных водорослей, что привело к «красному приливу». Он столь же красив, сколь и опасен.

Как отмечают специалисты, нынче наблюдается один из мощнейших «красных приливов» за последние 15 лет. Он вызван массовым развитием потенциально токсичных биогенных элементов.

Вода у берега приобрела красный оттенок

Аналогично — сияние, возникающее по ночам из-за «склонности» одноклеточных водорослей к свечению. Однако на сей раз это не обычные «ночесветки», которые известны многим, а другим видом одноклеточных. В море массово размножается потенциально токсичные простейшие организмы (динофлагелляты) — Lingylodinium polyedra (Stein) Dodge.

— «Красный прилив» и «цветение» воды вызвано массовым развитием динофитовых водорослей, — комментирует фитопланктонолог сотрудница Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько, исследующая живые организмы в Черном и Азовском морях. - В этот период лучше воздержаться от купания в море и употребления в пищу моллюсков, выловленных в период размножения этих водорослей. В противном случае можно получить тяжелое отравление и даже умереть. Ведь эти водоросли при попадании в организм человека способны вызывать нейрологические отклонения".

Характерно, что при микроскопическом исследовании отчетливо видно, как эти водоросли двигаются против часовой стрелки.

По мнению исследователей, токсины, которые выделяют динофлагелляты, накапливаются в тканях живых существ и могут приводить к параличу. В регионах, где часто бывает «красный прилив», многие страдают болезнью Паркинсона.

Ранее у побережья США сняли удивительное зрелище — светящихся дельфинов.

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