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Наука и технологии

Заразиться можно на расстоянии: ученые предупредили о новом коварном свойстве коронавируса

0:55 6 октября 2020
Носите маски

В США, где коронавирус настиг первых лиц государства, Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) предупредил о вероятности заражения COVID-19 на расстоянии более шести футов (1,8 метра), а не только при непосредственном близком контакте.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте ведомства, пишет РИА Новости.

«Есть свидетельства тому, что при определенных обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов», — сказано в публикации.

Авторы сообщения подчеркивают, что это возможно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом.

В связи с этим специалисты центра предупреждают, что ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям.

Те, кто заразились, были в одном помещении одновременно с заболевшим или вскоре после того, как он ушел. При этом, по информации CDC, наиболее распространенным остается заражение через близкий контакт с заболевшим.

Поэтому специалисты советуют всем держаться на расстоянии по крайней мере 1,8 метра от других людей, а также носить маски, закрывающие нос и рот.

Также остаются неизменными рекомендации о необходимости часто мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заразиться опасным заболеванием можно и от пушистых домашних любимцев.

Фото: https://www.pravda.com.ua/

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