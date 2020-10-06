Заразиться можно на расстоянии: ученые предупредили о новом коварном свойстве коронавируса
В США, где коронавирус настиг первых лиц государства, Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) предупредил о вероятности заражения COVID-19 на расстоянии более шести футов (1,8 метра), а не только при непосредственном близком контакте.
Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте ведомства, пишет РИА Новости.
«Есть свидетельства тому, что при определенных обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов», — сказано в публикации.
Авторы сообщения подчеркивают, что это возможно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом.
В связи с этим специалисты центра предупреждают, что ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям.
Те, кто заразились, были в одном помещении одновременно с заболевшим или вскоре после того, как он ушел. При этом, по информации CDC, наиболее распространенным остается заражение через близкий контакт с заболевшим.
Поэтому специалисты советуют всем держаться на расстоянии по крайней мере 1,8 метра от других людей, а также носить маски, закрывающие нос и рот.
Также остаются неизменными рекомендации о необходимости часто мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что заразиться опасным заболеванием можно и от пушистых домашних любимцев.
Фото: https://www.pravda.com.ua/42
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