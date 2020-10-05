Лучше, чем Tesla Илона Маска: новинки автосалона Auto China 2020

В понедельник, 5 октября, в Пекине завершил свою работу международный автосалон Auto China 2020. Выставка должна была проходить в апреле, но помешала пандемия COVID-19. Пекинский автосалон перенесли вслед за Женевским и Нью-Йоркским. Получилось, что Auto China 2020 стал первым крупным подобным мероприятием в нынешнем году. Естественно, что на него стремились попасть крупнейшие автомобилестроительные компании в мире. Учитывая благоприятную эпидемическую ситуацию в Пекине, выставка прошла в традиционном формате — со множеством посетителей, изящными стройными девушками, которые представляли новинки автопрома, представителями ведущих марок. Пришедшие в Китайский международный выставочный центр могли посидеть в новеньких моделях, пощупать все руками и составить собственное мнение об увиденном. Правда, при этом все посетители и участники были в защитных масках.

Компания Toyota привезла в Пекин футуристический электрический концепт Lexus LF-30. Модель является экспериментальной, однако в ней воплощены основные идеи, которые инженеры Toyota намерены использовать в ближайших серийных моделях Lexus. Электрокар приводится в движение четырьмя двигателями в колесах, суммарная мощность которых составляет 400 кВт. Первые 100 км/ч машина набирает за 3,8 секунды, максимальная скорость при этом ограничена на отметке 200 км/ч. Емкость аккумулятора составляет 110 кВт-ч. Полного заряда хватает на запас хода 500 км. Есть опции скоростной зарядки до 150 кВт и беспроводной зарядки FC Rapid Charge. Впечатляет дизайн концепта. Запоминаются массивные двери, известные как «крылья чайки», панорамная крыша SkyGate со встроенным AR-дисплеем и сенсорным управлением, а также салон с отдельными дисплеями сложной формы для водителя и пассажира.

Футуристический электрический концепт Lexus LF-30

Немецкая компания BMW представила на выставке электромобиль i4 — концепт-кар, который станет серийным электроседаном BMW i4. Модель построена на новой платформе и оснащена силовой установкой eDrive пятого поколения, которая подразумевает объединенные в единый блок электромотор, редуктор и управляющую электронику. Аккумулятор встроен в днище машины. Электромобили будут отличаться количеством моторов, типом привода, мощностью и емкостью батареи. Салон 4-местного электромобиля отделан светлыми кожей и тканью, часть декоративных элементов выполнена в цвете бронзы и розового золота. Зеркала заднего вида заменены камерами, а колесные диски оснащены аэродинамическими элементами.

Особенностью i4 стала передняя панель, в которой экран цифровой приборной панели и дисплей мультимедийной системы объединены в один блок, развернутый в сторону водителя. Он может выбирать один из трех режимов Experience Modes — Core, Sport, Efficient — которые влияют на работу силовой установки, оформление приборной панели и атмосферную подсветку салона. Серийный BMW i4 получит электромотор мощностью 530 лошадиных сил, аккумулятор на 80 кВт-ч с запасом хода до 600 км без подзарядки. В производство электромобиль запустят в 2021 году на заводе компании в Мюнхене. Эта первая модель BMW с обновленной фирменной эмблемой.

Концепт-кар, который станет серийным электроседаном BMW i4

Хозяева автосалона с гордостью показали самый дорогой серийный китайский автомобиль в истории — гибридный суперкар Hongqi S9. Его производство стартует в 2021 году. Цена каждого такого авто составит 1 миллион 450 тысяч долларов. Суперкар приводится в движение бензиновым и электромоторами, общая мощность этой установки составляет 1 400 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды! Максимальная скорость авто — 400 км/ч. Компания намерена построить всего 70 Hongqi S9.

Самый дорогой серийный китайский автомобиль в истории – гибридный суперкар Hongqi S9

Новичок китайского автопрома BAIC выставил свой электрокар Radiance Concept. Создатели этого чуда утверждают, что оно превосходит по всем своим показателям Tesla Model S Илона Маска. Якобы без зарядки Radiance способен проехать 800 км! При этом, как и Tesla, он оснащен автопилотом. Впечатляет также футуристический дизайн модели, однако эксперты полагают, что он несколько изменится, когда дело дойдет до серийного производства.

Соперник Tesla – китайский электрокар Radiance Concept

Особенно много посетителей собиралось вокруг стенда китайской компании Voyah, являющейся подразделением Dongfeng Motor. Новый бренд намерен специализироваться на выпуске автомобилей класса люкс. Пока созданы два концепта. В Пекине состоялась премьера второго из них — Voyah iFree. Технические характеристики этого электрокара не сообщаются. Зато всех поразил дизайн и особенно салон. Чтобы посетители и журналисты могли оценить его особенности во всей красе, компания выставила на отдельном стенде интерьер концепт-кара. Он напоминает скоростной катер.

Концепт Voyah iFree

Фото Getty Images

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