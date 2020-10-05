Лучше, чем Tesla Илона Маска: новинки автосалона Auto China 2020
В понедельник, 5 октября, в Пекине завершил свою работу международный автосалон Auto China 2020. Выставка должна была проходить в апреле, но помешала пандемия COVID-19. Пекинский автосалон перенесли вслед за Женевским и Нью-Йоркским. Получилось, что Auto China 2020 стал первым крупным подобным мероприятием в нынешнем году. Естественно, что на него стремились попасть крупнейшие автомобилестроительные компании в мире.
Учитывая благоприятную эпидемическую ситуацию в Пекине, выставка прошла в традиционном формате — со множеством посетителей, изящными стройными девушками, которые представляли новинки автопрома, представителями ведущих марок. Пришедшие в Китайский международный выставочный центр могли посидеть в новеньких моделях, пощупать все руками и составить собственное мнение об увиденном. Правда, при этом все посетители и участники были в защитных масках.
Компания Toyota привезла в Пекин футуристический электрический концепт Lexus LF-30. Модель является экспериментальной, однако в ней воплощены основные идеи, которые инженеры Toyota намерены использовать в ближайших серийных моделях Lexus. Электрокар приводится в движение четырьмя двигателями в колесах, суммарная мощность которых составляет 400 кВт. Первые 100 км/ч машина набирает за 3,8 секунды, максимальная скорость при этом ограничена на отметке 200 км/ч. Емкость аккумулятора составляет 110 кВт-ч. Полного заряда хватает на запас хода 500 км. Есть опции скоростной зарядки до 150 кВт и беспроводной зарядки FC Rapid Charge. Впечатляет дизайн концепта. Запоминаются массивные двери, известные как «крылья чайки», панорамная крыша SkyGate со встроенным AR-дисплеем и сенсорным управлением, а также салон с отдельными дисплеями сложной формы для водителя и пассажира.
Немецкая компания BMW представила на выставке электромобиль i4 — концепт-кар, который станет серийным электроседаном BMW i4. Модель построена на новой платформе и оснащена силовой установкой eDrive пятого поколения, которая подразумевает объединенные в единый блок электромотор, редуктор и управляющую электронику. Аккумулятор встроен в днище машины. Электромобили будут отличаться количеством моторов, типом привода, мощностью и емкостью батареи. Салон 4-местного электромобиля отделан светлыми кожей и тканью, часть декоративных элементов выполнена в цвете бронзы и розового золота. Зеркала заднего вида заменены камерами, а колесные диски оснащены аэродинамическими элементами.
Особенностью i4 стала передняя панель, в которой экран цифровой приборной панели и дисплей мультимедийной системы объединены в один блок, развернутый в сторону водителя. Он может выбирать один из трех режимов Experience Modes — Core, Sport, Efficient — которые влияют на работу силовой установки, оформление приборной панели и атмосферную подсветку салона. Серийный BMW i4 получит электромотор мощностью 530 лошадиных сил, аккумулятор на 80 кВт-ч с запасом хода до 600 км без подзарядки. В производство электромобиль запустят в 2021 году на заводе компании в Мюнхене. Эта первая модель BMW с обновленной фирменной эмблемой.
Хозяева автосалона с гордостью показали самый дорогой серийный китайский автомобиль в истории — гибридный суперкар Hongqi S9. Его производство стартует в 2021 году. Цена каждого такого авто составит 1 миллион 450 тысяч долларов. Суперкар приводится в движение бензиновым и электромоторами, общая мощность этой установки составляет 1 400 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды! Максимальная скорость авто — 400 км/ч. Компания намерена построить всего 70 Hongqi S9.
Новичок китайского автопрома BAIC выставил свой электрокар Radiance Concept. Создатели этого чуда утверждают, что оно превосходит по всем своим показателям Tesla Model S Илона Маска. Якобы без зарядки Radiance способен проехать 800 км! При этом, как и Tesla, он оснащен автопилотом. Впечатляет также футуристический дизайн модели, однако эксперты полагают, что он несколько изменится, когда дело дойдет до серийного производства.
Особенно много посетителей собиралось вокруг стенда китайской компании Voyah, являющейся подразделением Dongfeng Motor. Новый бренд намерен специализироваться на выпуске автомобилей класса люкс. Пока созданы два концепта. В Пекине состоялась премьера второго из них — Voyah iFree. Технические характеристики этого электрокара не сообщаются. Зато всех поразил дизайн и особенно салон. Чтобы посетители и журналисты могли оценить его особенности во всей красе, компания выставила на отдельном стенде интерьер концепт-кара. Он напоминает скоростной катер.
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