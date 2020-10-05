Уже поставили ведро: российские космонавты признались, что будут пить воду из мочи

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС), куда вознамерился отправиться в следующем году Том Круз, собираются пить воду, полученную из переработки мочи.

Об этом сообщил космонавт Иван Вагнер в своем Twitter, передает ТВЦ.

«Мы проводим интересный эксперимент, предназначенный для проверки технологии переработки мочи в воду», — написал Вагнер. Он добавил, что переработанную воду будут пить вечером.

По словам Вагнера, мочу перерабатывают в воду с помощью выделения конденсата. На выходе получается пригодная для питья чистая вода. Новая система восстановления воды будет установлена на МКС в 2021 году. Сейчас космонавты тестируют систему.

Ранее сообщалось, что Международная космическая станция изменила орбиту из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

Переработка мочи позволит снизить объем поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли. На американском сегменте станции также имеется система переработки мочи в воду.

Как известно, технология переработки мочи в воду существует давно. По словам ученых Института медико-биологических проблем РАН, создание замкнутых систем жизнеобеспечения экипажа было едва ли не главным условием для долговременных космических станций. Причина — в том, что на запасах воды и кислорода далеко не улетишь. До «Салюта-4» все брали с собой. И только в 1975 году космонавты Георгий Гречко и Алексей Губарев впервые попробовал на орбите «напиток», сделанный из испарений и грязной воды.

Сейчас российская система регенерации испытывается в рамках эксперимента «Сепарация». Если все пройдет штатно, то в будущем на станцию не надо будет доставлять большие объемы воды. Это сэкономит место в грузовых кораблях «Прогресс».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американский изобретатель Илон Маск оставил россиян практически без денег, так как благодаря стараниям его компании SpaceX в NASA отказались от покупки места на российском «Союзе».

Фото: https://twitter.com/ivan_mks63/

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