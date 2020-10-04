28.30 / 28.44 32.97 / 33.26
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Павел Дуров объяснил масштабный сбой Telegram

13:41 4 октября 2020
Павел Дуров

Причиной недавнего сбоя в работе Telegram стала неисправность оборудования. Об этом говорится в сообщении основателя Telegram Павла Дурова.

«Вчера вечером Telegram не работал в Европе в течение примерно часа из-за неисправности оборудования. Мы уже устранили неисправности в приложении для iOS. Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем», — написал он.

По словам Дурова, еженедельно по крайней мере 10 млн новых пользователей присоединяются к Telegram, что требует постоянного обновления как программного, так и аппаратного обеспечения.

Как писали «ФАКТЫ», сбои в работе популярного мессенджера случались и ранее. Так, несколько недель назад уже были проблемы с функционированием Telegram. Больше всего жалоб поступало из России и Казахстана.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

таюне

Жена Олега Винника поиграла бедрами на концерте мужа

Маршрутка

Маршрутка сбила трех пешеходов в Киеве — один сразу погиб

Нагорный Карабах

Азербайджан заявил о тяжелом ранении главы Карабаха

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер