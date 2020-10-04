Павел Дуров объяснил масштабный сбой Telegram

Причиной недавнего сбоя в работе Telegram стала неисправность оборудования. Об этом говорится в сообщении основателя Telegram Павла Дурова.

«Вчера вечером Telegram не работал в Европе в течение примерно часа из-за неисправности оборудования. Мы уже устранили неисправности в приложении для iOS. Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем», — написал он.

По словам Дурова, еженедельно по крайней мере 10 млн новых пользователей присоединяются к Telegram, что требует постоянного обновления как программного, так и аппаратного обеспечения.

Как писали «ФАКТЫ», сбои в работе популярного мессенджера случались и ранее. Так, несколько недель назад уже были проблемы с функционированием Telegram. Больше всего жалоб поступало из России и Казахстана.

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