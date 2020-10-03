Большие попы помогают бежать быстрее: ученые сделали важное открытие для подготовки спортсменов

Британские учёные выяснили, что профессиональным спортсменам нужно чаще тренировать ягодицы, так как чем больше их объем, тем лучше спортивные результаты.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise.

Эксперты обнаружили, что у лучших спринтеров некоторые мышцы были намного больше по сравнению со спринтерами, показывающими худшие результаты. Ученые решили более детально изучить этот вопрос, так как предыдущие исследования показали, что рост большой ягодичной мышцы был ключевым фактором в развитии ранних беговых способностей человека.

Роб Миллер, аспирант Университета Лафборо и тренер по силовым упражнениям, а также профессор Джонатан Фолланд, эксперт в области нейромышечной деятельности, использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения размера 23 мышц нижней части тела у 42 мужчин. Среди них было пять «элитных» спринтеров, 26 с неплохими результатами и 11 нетренированных мужчин.

Среди первой и второй группы бегунов наблюдалась вариативность результатов на дистанции 100 метров. Исследователи обнаружили, что у элитных спринтеров ягодичная мышца была на 45% больше, чем у второй группы.

Профессор Фолланд сказал: «Это удивительно, потому что считается, что на спринт влияют многие факторы: техника, психология, питание, анатомия других структур, — поэтому найти одну мышцу, которая сама по себе кажется такой важной, объясняющей почти половину успеха, просто замечательно. Похоже, что размер мышц более важен для быстрого бега, чем мы думали. Логический вывод заключается в том, что с большей ягодичной мышцей бегун сможет генерировать больше энергии и, следовательно, большую скорость спринта. Таким образом, увеличение размера большой ягодичной мышцы, в частности, а также других мышц-разгибателей бедра, как ожидается, улучшит результаты».

Исследователи говорят, что исследование может революционизировать физическую подготовку и производительность спортсменов. Сейчас команда также хочет узнать об этой особенности среди женщин-спринтеров.

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Фото: https://footballua.tv/

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