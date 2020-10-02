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Наука и технологии

SpaceX отменила запуск группы спутников Starlink за 18 секунд до старта

3:56 2 октября 2020
Запуск ракеты

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink за 18 секунд до старта из-за проблем с наземным оборудованием.

Об этом передает NASA.

Сообщается, что запуск должен был состояться в 9.17 по Времени Восточного побережья США (16.17 по Киеву).

Подготовка к старту шла в штатном режиме, но за 18 секунд до запуска специалисты сообщили о «необычных показателях сенсоров наземного оборудования», в связи с чем попытка запуска была отменена.

Ранее на прошлой неделе Falcon 9 не полетела из-за плохих погодных условий.

Новая дата запуска пока не определена.

Для SpaceX этот запуск группы из шестидесяти спутников Starlink тринадцатый. На орбите уже работают более семи сотен аппаратов Starlink.

Напомним, Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время предполетных испытаний на объектах SpaceX в Южном Техасе 22 сентября взорвался топливный танк Starship SN7.1.

Фото: https://www.nasaspaceflight.com/

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