Летающая скорая помощь: успешно испытаны реактивные костюмы для врачей

В Британии разработали специальные реактивные костюмы для скорой помощи. В таком облачении «Человека-ракеты» парамедики могут прибыть на вызов за считаные минуты, сообщает Mirror. Так, например, если пешком дорога до пациента занимает полчаса, то команда в летающих костюмах сможет добраться до цели за 90 секунд.

Разработчик — Gravity Industries — уточнила, что в их костюмах можно находиться в воздухе до 10 минут, развивая скорость до 130 километров в час. В облачении предусмотрены пять реактивных двигателей: по два в каждом из рукавов и один, встроенный в ранец на спине.

Предполагается, что летающие костюмы смогут пригодиться в сложных природных условиях: в горной местности, на берегу водоемов. То есть везде, куда не доберется обычная санитарная авиация.

Напомним, ранее Gravity Industries предложила свои реактивные ранцы в качестве элемента экипировки морских пехотинцев. Использовать ранцы для полетов на небольшие расстояния можно во время морских спецопераций, например, при захвате судов или при перемещении специалистов между кораблями.

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