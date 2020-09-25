Не только SpaceX: украинско-американская ракета Alpha прошла огневые испытания (видео)

Пока компания Илона Маска SpaceX переносит запуски на орбиту новой группировки Starlink, в США украинско-американская компания Firefly Aerospace Inc., занимающаяся разработкой ракетно-космической техники, провела успешные огневые испытания своего носителя Alpha.

Об этом пишет itc.

Сообщается, что в рамках тестов все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали в течение 35 секунд. Инженеры Firefly проверили вектор тяги, мощность и стабильность работы силовой установки.

Today we performed a test of the Alpha flight first stage. The four Reaver engines performed 35 seconds of thrust vector control maneuvers, challenging the flame deflectors to constrain all that Reaver power! Today's test was a major step in Firefly's march to first flight. pic.twitter.com/J8WMsXg4Mw — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 20, 2020

Тесты открывают дорогу к первому запуску носителя. В самой Firefly Aerospace рассчитывают в перспективе оказывать самый широкий спектр космических услуг. Планируется, что создаваемая вертикаль будет не только осуществлять запуски космических аппаратов, но и производить спутники, а также предоставлять другие услуги в этой сфере.

Сейчас ракета Alpha находится на расположенном в Калифорнии космодроме Ванденберг. Ранее компания дала старт конкурсу Dream: желающие могут предложить проекты аппаратов, которые после отбора запустят на ракете Alpha.

Предполагается, что двухступенчатая кислородно-керосиновая ракета-носитель Alpha должна выводить на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов грузов. Она получит двигатели Reaver-1 и Lightning-1. Первый полет ракеты хотят провести в конце осени этого года. Известно, что носитель от Firefly могут применить для испытания «парусного якоря», предназначенного для сведения спутников с орбиты.

Издание напоминает, что Firefly Aerospace основали в 2014 году. Благодаря широкому применению инновационных решений она хотела сделать запуски космических ракет более доступными. В 2016 году компания потеряла основного инвестора, что привело к отправке в отпуск всех сотрудников. В 2017-м Firefly заявила о банкротстве. Затем большую часть активов выкупил украинский предприниматель Максим Поляков: сумма соглашения составила 75 миллионов долларов. В мае 2018-го Firefly Aerospace открыла научно-исследовательский центр в Днепре. Штат организации, как тогда сообщалось, составил 150 сотрудников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что NASA запатентовало «бюджетный» способ добраться до Луны.

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