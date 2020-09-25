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Наука и технологии

Не только SpaceX: украинско-американская ракета Alpha прошла огневые испытания (видео)

6:48 25 сентября 2020
Ракета Alpha

Пока компания Илона Маска SpaceX переносит запуски на орбиту новой группировки Starlink, в США украинско-американская компания Firefly Aerospace Inc., занимающаяся разработкой ракетно-космической техники, провела успешные огневые испытания своего носителя Alpha.

Об этом пишет itc.

Сообщается, что в рамках тестов все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали в течение 35 секунд. Инженеры Firefly проверили вектор тяги, мощность и стабильность работы силовой установки.

Тесты открывают дорогу к первому запуску носителя. В самой Firefly Aerospace рассчитывают в перспективе оказывать самый широкий спектр космических услуг. Планируется, что создаваемая вертикаль будет не только осуществлять запуски космических аппаратов, но и производить спутники, а также предоставлять другие услуги в этой сфере.

Сейчас ракета Alpha находится на расположенном в Калифорнии космодроме Ванденберг. Ранее компания дала старт конкурсу Dream: желающие могут предложить проекты аппаратов, которые после отбора запустят на ракете Alpha.

Предполагается, что двухступенчатая кислородно-керосиновая ракета-носитель Alpha должна выводить на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов грузов. Она получит двигатели Reaver-1 и Lightning-1. Первый полет ракеты хотят провести в конце осени этого года. Известно, что носитель от Firefly могут применить для испытания «парусного якоря», предназначенного для сведения спутников с орбиты.

Издание напоминает, что Firefly Aerospace основали в 2014 году. Благодаря широкому применению инновационных решений она хотела сделать запуски космических ракет более доступными. В 2016 году компания потеряла основного инвестора, что привело к отправке в отпуск всех сотрудников. В 2017-м Firefly заявила о банкротстве. Затем большую часть активов выкупил украинский предприниматель Максим Поляков: сумма соглашения составила 75 миллионов долларов. В мае 2018-го Firefly Aerospace открыла научно-исследовательский центр в Днепре. Штат организации, как тогда сообщалось, составил 150 сотрудников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что NASA запатентовало «бюджетный» способ добраться до Луны.

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