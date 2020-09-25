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Наука и технологии

Ученые впервые протестировали «подводный Wi-Fi» (видео)

4:48 25 сентября 2020
Модем для Wi-Fi под водой

В то время как основатель Facebook Марк Цукерберг стремиться прожить огромный подводный кабель вокруг Африки для обеспечения Черного континента интернетом, группа ученых из компании Hydromea намерена решить более «приземленные» («приводненные»), задачи: создать устройство для беспроводной связи под водой.

Дело в том, что для людей, работающих на глубине, существуют серьезные ограничения — наладить беспроводную связь в таких условиях достаточно сложно. Радиоволны плохо подходят для этой цели, поскольку легко поглощаются водой и не могут пройти дальше метра.

Звуковые волны слишком медленные и ненадежные, а многие датчики обеспечивают лишь проводное соединение, поэтому для извлечения данных с устройств приходится сначала вытаскивать их на поверхность, что непрактично и отнимает много времени. Особенно от этого страдают подводные исследования, морской энергетический сектор, а также строительство, инспектирование и ремонт водных объектов.

Решение, к которому пришли в Hydromea, довольно необычно: для передачи сигнала под водой используется свет, отмечается в сообщении компании.

Команда разработала модем LUMА, который представляет собой полностью изолированный блок в прозрачном пластиковом корпусе, защищающем устройство от экстремального давления. Прибор посылает сигналы с помощью быстро мигающего синего света. Он переводит данные в световые импульсы и отправляет их приемнику, а также способен декодировать сигналы и превращать их обратно в данные нужного формата. Инженеры отметили, что модем работает на глубине до шести тысяч метров.

По словам авторов проекта, самым сложным в разработке оказалось найти способ передавать информацию на достаточно большие расстояния, примерно на 50−100 метров, и обеспечить бесперебойную работу в любых условиях.

«Нам потребовалось много времени, чтобы создать приемник, достаточно чувствительный, чтобы улавливать слабые световые импульсы даже издалека», — сказал Феликс Шилль, технический директор компании.

«Мы выбрали синий свет, потому что он позволяет нашей системе функционировать на большей дистанции», — прокомментировал разработку Шилль. Вода легко поглощает большинство волн: например, инфракрасное излучение и желтый свет способны пройти всего несколько метров, а синий и зеленый проникают на гораздо большую глубину.

Систему уже протестировали ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии во время работы в Тихом океане, на глубине 4380 метров.

Ранее «ФАКТЫ» писали об интересном изобретении украинцев: в Киеве создали оригинальную солнечную электростанцию в виде куба.

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