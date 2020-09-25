"Двойник Земли": астрономы открыли удивительную экзопланету

В поисках во Вселенной планет, которые бы были похожи на Землю (так называемые «экзопланеты»), астрономы обнаружили небесное тело, которое обладает нужными свойствами, но при этом совершает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня.

Об этом говорится в статье в журнале The Astronomical Journal.

Официально планета получила название K2−315b, ее впервые заметил орбитальный телескоп НАСА «Кеплер» во время миссии К2 в 2017 году. Сейчас ученые уточнили ее параметры с помощью системы SPECULOOS, объединяющей четыре телескопа обсерватории Паранал в Чили и один телескоп обсерватории Тейде на острове Тенерифе.

По оценкам ученых, радиус экзопланеты составляет 0,95 от земного, а размер ее материнской звезды EPIC 249 631 677 примерно равен одной пятой размера Солнца. K2−315b движется со скоростью 81 километр в секунду и совершает полный оборот вокруг звезды ровно за 3,14 дня.

Исследователей так удивило совпадение периода орбиты с математической постоянной пи, что они дали ей название «пи-планеты», закрепленное в названии исследования.

Массу планеты пока не определили, но ученые предполагают, что она близка к земной. Несмотря на то что K2−315b похожа на Землю, жизнь на ней, по мнению авторов, едва ли возможна: из-за близости к звезде температура на ее поверхности должна достигать 450 кельвинов, или плюс 177 градуса Цельсия.

«Это слишком жарко для жизни в общепринятом понимании», — приводятся в пресс-релизе Массачусетского технологического института слова первого автора статьи Прайвала Нираула (Prajwal Niraula), аспиранта Департамента наук о Земле, атмосфере и планетах (EASP).

При этом авторы не исключают, что пригодной для жизни может оказаться атмосфера планеты, если такая имеется. Исследователи надеются выяснить этот вопрос в будущем с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». В этом плане K2−315b — идеальный кандидат для изучения: из-за того, что ее звезда имеет небольшой радиус, кривые транзита планеты более глубокие и отчетливые.

Открытие стало возможным благодаря повторному анализу данных предыдущих наблюдений с помощью более современных методов. Авторы считают этот подход очень перспективным. Космические телескопы, такие как «Кеплер» или TESS, позволяют вести непрерывные наблюдения за десятками тысяч звезд, а с помощью наземной системы SPECULOOS можно подтверждать потенциальные экзопланеты и уточнять их параметры.

«Теперь мы знаем, как находить и извлекать планеты из архивных данных, и, надеюсь, теперь не останется незамеченных планет, особенно таких важных», — говорит еще один автор исследования Жульен де Вит (Julien de Wit), доцент EAPS и сотрудник Института астрофизики и космических исследований имени Кавли Массачусетского технологического института.

В ближайшее время исследователи планируют приступить к анализу данных космического телескопа НАСА TESS, разработанного Массачусетским технологическим институтом и предназначенного для открытия экзопланет транзитным методом.

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