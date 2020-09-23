В Украине обнаружили неизвестное науке древнее городище (фото)

В последний день работы археологической экспедиции под руководством старшего научного сотрудника Института археологии НАН Украины Андрея Петраускаса возле пгт Городница Житомирской области недалеко от места, где в конце августа был найден клад серебряных монет князей Владимира Крестителя и его наследника Святополка Ярополковича, обнаружены следы городища времен Киевской Руси. Об этот «ФАКТАМ» рассказал научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Алферов, которому довелось выполнить научное описание Городницкого клада.

— Археологи нашли ранее неизвестное науке городище, оно было обнесено двумя рядами оборонительных валов, усиленных эскарпами — специально оборудованными крутыми склонами, — сообщил «ФАКТАМ» Александр Алферов. - Также удалось обнаружить фрагменты обожженной глины, которые, вероятно, являются обломками плинфы (кирпичей княжеских времен). На основательные исследования не было ни времени, ни средств — археологам пришлось брать ради этой экспедиции отгулы. Я объявил сбор средств на ее проведение, благодаря этому мы смогли раздобыть деньги на бензин и еду. Это важный аспект, ведь зарплаты у ученых весьма скромные — в несколько раз ниже, чем у кассиров в супермаркетах.

Оборонительные холмы древнего городища поросли лесом (Фото со страницы Александра Алферова в Facebook)

— Есть версии о том, когда было создано найденное экспедицией городище?

— Скорее всего, в Х веке. Сами оборонительные валы могли быть насыпаны позже, а поселение, ставшее центром округи, — раньше, в Х столетии. Важно отметить, что городище наверняка было хозяйственно связано с протекающей невдалеке речкой Случ, которая была в княжеские времена судоходной.

Александр Алферов описал клад монет князя Владимира (Фото со страницы Александра Алферова в Facebook)

— Какие размеры имело поселение?

— Пока что этот вопрос остается открытым. Определенно можно сказать, что часть территории древнего укрепленного поселения была уничтожена в ХХ веке. Экспедиция планирует вскоре вернуться на городище и провести более глубокие исследования.

Руководитель экспедиции Андрей Петраускас (Фото со страницы Александра Алферова в Facebook)

— Найденный в той местности в конце августа клад серебряных монет уже передан на реставрацию?

— Пока что нет. Замечу, кстати, что уже после обнаружения местным жителем клада из 32 монет (они датируются 1000−1019 годами), археологическая экспедиция под руководством Андрея Петраускаса нашла там еще 6 монет. Кто-то из наших далеких предков закопал деньги на глубине 30−40 сантиметров, завернув их в какую-то ткань. Этот клад, без преувеличения, выдающаяся находка. Ведь до этого клад монет князя Владимира находили 150 лет назад.

Клад показали руководству Житомирской области (Фото со страницы Александра Алферова в Facebook)

Напомним, что Городницкий клад нашел 27 августа местный житель Сергей. Он отправился на вечернюю рыбалку и заодно решил набрать песка, чтобы замесить цемент: в хате у тещи шел ремонт. Насыпал в два мешка, стал набирать третий и тут из грунта посыпались монеты. Сергей их сфотографировал, отослал снимки приятелю. Тот в свою очередь — своему знакомому из Житомира. А этот человек — Александру Алферову, который как историк оценил ценность находки. Уже на следующий день прибыл в Городницу, провел научное описание клада. Он был передан на временное хранение в Житомирский краеведческий музей. Сергею, нашедшему клад, причитается 20 процентов его стоимости.

Одна из монет клада с изображением знака князя Владимира – тризубца (Фото со страницы Александра Алферова в Facebook)

Ранее Александр Алферов, первым сообщивший о том, что на Житомирщине нашли 32 серебряные монеты киевских князей Владимира Крестителя и Святополка Ярополковича, рассказал «ФАКТАМ», кто и при каких обстоятельствах их обнаружил.

На фото в заголовке: Местный житель случайно обнаружил клад на этом месте (Фото со страницы Александра Алферова в Facebook)

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