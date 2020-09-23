В Украине обнаружили неизвестное науке древнее городище (фото)
В последний день работы археологической экспедиции под руководством старшего научного сотрудника Института археологии НАН Украины Андрея Петраускаса возле пгт Городница Житомирской области недалеко от места, где в конце августа был найден клад серебряных монет князей Владимира Крестителя и его наследника Святополка Ярополковича, обнаружены следы городища времен Киевской Руси. Об этот «ФАКТАМ» рассказал научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Алферов, которому довелось выполнить научное описание Городницкого клада.
— Археологи нашли ранее неизвестное науке городище, оно было обнесено двумя рядами оборонительных валов, усиленных эскарпами — специально оборудованными крутыми склонами, — сообщил «ФАКТАМ» Александр Алферов. - Также удалось обнаружить фрагменты обожженной глины, которые, вероятно, являются обломками плинфы (кирпичей княжеских времен). На основательные исследования не было ни времени, ни средств — археологам пришлось брать ради этой экспедиции отгулы. Я объявил сбор средств на ее проведение, благодаря этому мы смогли раздобыть деньги на бензин и еду. Это важный аспект, ведь зарплаты у ученых весьма скромные — в несколько раз ниже, чем у кассиров в супермаркетах.
— Есть версии о том, когда было создано найденное экспедицией городище?
— Скорее всего, в Х веке. Сами оборонительные валы могли быть насыпаны позже, а поселение, ставшее центром округи, — раньше, в Х столетии. Важно отметить, что городище наверняка было хозяйственно связано с протекающей невдалеке речкой Случ, которая была в княжеские времена судоходной.
— Какие размеры имело поселение?
— Пока что этот вопрос остается открытым. Определенно можно сказать, что часть территории древнего укрепленного поселения была уничтожена в ХХ веке. Экспедиция планирует вскоре вернуться на городище и провести более глубокие исследования.
— Найденный в той местности в конце августа клад серебряных монет уже передан на реставрацию?
— Пока что нет. Замечу, кстати, что уже после обнаружения местным жителем клада из 32 монет (они датируются 1000−1019 годами), археологическая экспедиция под руководством Андрея Петраускаса нашла там еще 6 монет. Кто-то из наших далеких предков закопал деньги на глубине 30−40 сантиметров, завернув их в какую-то ткань. Этот клад, без преувеличения, выдающаяся находка. Ведь до этого клад монет князя Владимира находили 150 лет назад.
Напомним, что Городницкий клад нашел 27 августа местный житель Сергей. Он отправился на вечернюю рыбалку и заодно решил набрать песка, чтобы замесить цемент: в хате у тещи шел ремонт. Насыпал в два мешка, стал набирать третий и тут из грунта посыпались монеты. Сергей их сфотографировал, отослал снимки приятелю. Тот в свою очередь — своему знакомому из Житомира. А этот человек — Александру Алферову, который как историк оценил ценность находки. Уже на следующий день прибыл в Городницу, провел научное описание клада. Он был передан на временное хранение в Житомирский краеведческий музей. Сергею, нашедшему клад, причитается 20 процентов его стоимости.
Ранее Александр Алферов, первым сообщивший о том, что на Житомирщине нашли 32 серебряные монеты киевских князей Владимира Крестителя и Святополка Ярополковича, рассказал «ФАКТАМ», кто и при каких обстоятельствах их обнаружил.
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На фото в заголовке: Местный житель случайно обнаружил клад на этом месте (Фото со страницы Александра Алферова в Facebook)271
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