По стопам шаманов: ВОЗ одобрила испытания напитка из африканских трав для лечения коронавируса

В связи с усилением в мире пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) становится более «податливой» по части допускаемых к лечению опасного заболевания средств.

В частности, на днях ВОЗ одобрила протокол для третьей фазы клинических испытаний лекарственных средств растительного происхождения.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний и комиссией Африканского союза по социальным вопросам утвердила протокол и техническое задание для третьей фазы клинических испытаний лекарственных средств растительного происхождения для лечения Covid-19», — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

При этом Проспер Тумусиим, руководитель отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке отметил, что, как и других областях медицины, подтвержденная наука — единственная основа для безопасных и эффективных методов лечения из области традиционной медицины. Начало пандемии Covid-19, как и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, подчеркнуло необходимость укрепить системы здравоохранения и ускорить программы по исследованию и разработкам, в том числе в области народной медицины.

В частности, речь может идти о тестировании «целебного напитка» Covid-Organics (CVO), который разработали специалисты из Малагасийского института прикладных исследований (Мадагаскар) на основе полыни — крупного рода травянистых или полукустарниковых растений семейства астровые. Его уже применяют для лечения малярии.

Мадагаскар стал первой страной, несколько месяцев назад предложившей использовать Covid-Organics для больных с коронавирусом — президент Андри Радзуэлина выступил с идеей провести исследования этого средства, но его словам встретили в научном мире с недоверием. Теперь же отношение к ним, очевидно, изменилось в связи с необходимостью результата.

Третья фаза клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового лекарственного средства. На поздней стадии исследования также представят рекомендации по продолжению, изменению или прекращению тестов, которые последуют после оценки данных экспертами.

Как сообщил Тумусиим, если лекарственные средства из области традиционной медицины окажутся безопасными и эффективными, Всемирная организация здравоохранения будет рекомендовать наладить их ускоренное масштабное производство.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что внесенный в июле украинским Минздравом в протокол лечения коронавирусной болезни препарат стероида дексаметазона получил одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на использование для лечения пациентов, страдающих кислородным голоданием.

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