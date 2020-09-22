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Наука и технологии

Siri у Apple может заговорить по-украински

11:58 22 сентября 2020
Девушка с телефоном

Компания Apple, ранее уведомившая об удалении мобильных приложений российских медиаресурсов из App Store на территории Украины, ищет в команду Siri аналитика с отличным знанием украинского языка.

В компании отмечают, что от аналитика требуется свободное владение украинским языком с отличным пониманием, грамматикой и корректурой, а также «способность понимать нюансы украинского диалекта, в том числе различия в разных украинских провинциях и территориях».

«Как аннотационный аналитик, вы будете слушать и расшифровывать аудиофайлы, а также оценивать ответ Siri и использование языка от клиентов, которые приняли участие в программе оценивания. Вы будете использовать свои языковые и культурные знания, а также аналитические навыки, чтобы оценивать ответы на соответствие рекомендациям», — подчеркивают в компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», компания Apple представила новинки 2020 года, в частности, умные часы Apple Watch Series 6, а также новую модель iPad и iPad Air 4.

Изображение Pexels с сайта Pixabay.

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