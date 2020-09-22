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Наука и технологии

"Космический мусор": в ближайшие часы на Землю рухнет очередной российский спутник

1:50 22 сентября 2020
российский спутник

В ближайшие часы во вторник, 22 сентября, ожидается падение на поверхность планеты очередного российского спутника, пришедшего в негодность.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на информацию ВВС США.

Согласно приведенным американскими военными срокам, 22 сентября спутник войдет в атмосферу и упадет над Индийским океаном. Специалисты уточнили, что «Монитор-Э» выйдет на 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.

Сейчас спутник находится на орбите на минимальной высоте 188 километров и максимальной — 196 километров.

Вхождение в атмосферу произойдет в 6:43 по Киеву, затем в течение четырех часов — в плотные слои атмосферы.

Данные о движении спутника были раскрыты с помощью сайте space-track.org, где хранится информация о более чем 46 тысячах космических объектах.

«Данный космический аппарат не функционирует и относится к категории космического мусора», — сказал представитель «Роскомоса» в разговоре с РИА Новости.

Агентство напоминает, что в ноябре 2005 года — спустя три месяца после старта — российский спутник передал первые снимки на Землю после потери связи. Тогда представитель Центра имени Хруничева, где аппарат был собран, отчитался о восстановлении работоспособности спутника.

Спутник «Монитор-Э» (экспериментальный) был запущен с космодрома Плесецк 26 августа 2005 года. Модель имеет массу 750 килограммов, на спутнике установлены две камеры и оборудование для передачи данных на Землю. В процессе эксплуатации устройства возникли серьезные проблемы, с 2011 года «Монитор-Э» перестал эксплуатироваться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе российский «спутник-убийца» развалился в космосе.

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