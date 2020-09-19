В работе Telegram случился масштабный сбой

У пользователей социальных сетей новые трудности. После технических сбоев в Instagram начались проблемы с функционированием популярного сервиса Telegram. С утра 19 сентября больше всего жалоб поступает из России и Казахстана. В Украине с проблемами столкнулись жители Киева, Днепра и Харькова.

Как сообщает Downdetector, подавляющее большинство пользователей при попытке зайти на Telegram видят сообщение о невозможности подключиться к серверу. Те немногие, кому удалось зайти в свой профиль, не могут отправить и получить сообщения.

Напомним, прошлый раз перебои в работе сервиса Telegram продолжались несколько часов, но в итоге администрации ресурса удалось найти и устранить причину неполадок.

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