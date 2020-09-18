Компания Илона Маска SpaceX перенесла запуск новой группировки Starlink: названа причина

Основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX, планирующая вывести на орбиту несколько десятков летательных аппаратов для создания сети Starlink, перенесла на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Twitter компании.

«Запланированный на завтра запуск Starlink не состоится из-за плохой погоды в районе возвращения [на Землю первой ступени ракеты и головного обтекателя ракеты]», — отметили в компании, подчеркнув, что неблагоприятные погодные условия «будут сохраняться еще пару дней».

«Мы объявим следующую дату запуска, как только она будет подтверждена», — подчеркнули в SpaceX.

До этого запуск на околоземную орбиту новой партии спутников уже переносился из-за «возможных проблем при возвращении» первой ступени и обтекателя.

Напомним, что сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $ 10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. Последняя, 12-я, партия спутников, была запущена 3 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале сентября SpaceX успешно провела летные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс.

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