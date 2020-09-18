Незрячим вернут возможность видеть: человеку впервые имплантируют бионический глаз

Ученые во всем мире пытаются успешно противостоять потере человечеством зрения, предлагая свои разработки и технологии.

Но, возможно, в ближайшее время произойдет событие, которое станет прорывом в офтальмологии: команда исследователей из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия), создала бионическое устройство, которое может вернуть человеку зрение с помощью импланта мозга.

В настоящее время команда готовится к тому, что, по их словам, станет первыми в мире клиническими испытаниями человеческого бионического глаза, пишет Daily Mail.

Если испытания пройдут успешно, то в будущем слепые люди смогут полностью восстанавливать зрение.

В бионический глаз вмонтирована специальная камера, которая будет передавать сигналы в микропроцессор. Полученные изображения тот будет направлять напрямую в мозг.

Разработка представляет собой смартфоноподобную электронику в сочетании с имплантированными в мозг микроэлектродами. Проект носит название «Система бионического зрения Gennaris». Система обходит поврежденные зрительные нервы, обеспечивая передачу сигналов от сенсора к центру зрения мозга.

Состоит она из специально разработанного головного убора, который включает в себя камеру и беспроводной передатчик. Процессорный блок занимается сжатием данных, в то время как набор чипов, имплантированных внутрь мозга, доставляет сигналы.

«Наш дизайн создает визуальное изображение из комбинации 172 световых пятен (фосфенов). Эта картинка позволяет человеку ориентироваться внутри и снаружи помещений, а также распознавать присутствие людей и объектов вокруг них», — говорит Артур Лоуэри, профессор факультета электротехники и компьютерных систем Университета Монаша.

Исследователи также надеются адаптировать систему для того, чтобы помочь восстановиться людям с неизлечимыми неврологическими заболеваниями, такими как паралич конечностей.

«В случае успеха команда создаст новое коммерческое предприятие, ориентированное на возврат зрения людям с неизлечимой слепотой, а также на восстановление функций конечностей для парализованных людей», — говорит Льюис.

Система Gennaris прошла первые испытания в июле этого года. Ученым удалось безопасно имплантировать чипы в мозг трех овец с помощью пневматического робота-установщика. Чипы проработали в головах у овец 2700 часов, не спровоцировав никакого ущерба их здоровью.

Технология готова к испытаниям на людях, но пока неясно, когда именно пройдут эти тесты. Сейчас ученые пытаются привлечь дополнительные инвестиции для производства необходимых имплантов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск заявил об успешном тестировании чипа на мозге животного.

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