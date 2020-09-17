Лента не грузится, зайти невозможно: в Instagram произошел глобальный сбой

В работе популярного сервиса Instagram случился очередной масштабный сбой. Пользователи в Украине, России, США, Перу, Италии и других странах сообщили о проблемах в работе сервиса.

По данным Downdetector, основные неполадки связаны со входом с соцсеть, загрузкой ленты и работой веб-сайта. У некоторых пользователей не появляются истории людей, не грузятся сторис, у других копируются комментарии.

Напомним, соцсеть Instagram в начале августа объявила о запуске нового сервиса для создания и обмена видеороликами — Instagram Reels, который призван стать заменой попавшего под санкции в США китайского интернет-ресурса TikTok. Но в Украине этот сервис не работает.

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