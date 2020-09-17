Альтернатива виагре: в Израиле ученые разработали технологию лечения импотенции звуками

В Израиле ученые разработали методику лечения эректильной дисфункции с помощью ультразвука, которая может считаться надежной альтернативой виагры и подходит мужчинам разных возрастов. В отличие от подобной разработки итальянцев, технология не нова и доступна мужчинам уже в течение восьми лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что лечение ультразвуком импотенции включает четыре сеанса звуковых волн продолжительностью по 5 минут каждый и с интервалом в неделю. Идея заключается в том, что с помощью этих волн запускается рост новых кровеносных сосудов, по которым кровь заполняет пещеристое тело полового члена. Именно после этого и наступает желанная эрекция.

Ученые напоминают, что согласно статистике, от эректильной дисфункции страдает более 40% мужчин старше 40 лет. После достижения 70-летнего возраста признаки импотенции наблюдаются уже у 70% представителей сильного пола. На риск развития эректильной дисфункции влияют не только возраст, но и факторы образа жизни, включая курение и избыточное употребление алкоголя. Всё это медленно уничтожает малые кровеносные сосуды в половом члене, помогающие снабжать его необходимой для поддержания эрекции кровью.

Врачи могут выписать виагру и другие подобные лекарства, расширяющие кровеносные сосуды в половом члене для улучшения кровотока, но работают они не всегда. А всё потому, что к моменту начала приема лекарств у мужчины в половом члене уже может недоставать нужных малых кровеносных сосудов.

Их новый рост и провоцируется за счёт ультразвука. Клинические исследования показывают эффективность этой методики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что диетологи предупредили мужчин об опасностях употребления такого любимого ими пива. Дело в том, что данный напиток может «превратить представителей сильного пола в женщин».

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