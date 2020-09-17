NASA задумалось о поисках жизни на Венере

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решили прислушаться к словам «великого космонавта» Дмитрия Рогозина о планах РФ отправить свою собственную миссию на Венеру, и опередить россиян.

В частности, в управлении сообщили, что рассматривают возможность к апрелю 2021 года одобрить отправку одной или двух научных миссий на Венеру для поиска жизни, передает агентство Reuters.

По его данным, речь идет о миссиях DAVINCI+ и VERITAS, которые в феврале вошли в список из четырех кандидатов, отобранных руководством NASA в рамках конкурса малых космических миссий класса Discovery на получение гранта в $ 500 млн.

«DAVINCI — это самый логичный вариант, если вы хотите проверить возможность наличия жизни. Потому что для того, чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере», — заявил агентству американский астробиолог, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Дэвид Гринспун, работающий над проектом DAVINCI+.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры фосфин — бесцветный ядовитый газ, который может иметь как промышленное, так и биологическое происхождение. На Земле его выделяют некоторые бактерии в процессе жизнедеятельности. Глава NASA Джеймс Брайденстайн призвал сделать исследование Венеры приоритетом, тогда как специалисты Роскосмоса отметили, что обнаруженные дистанционно вещества не доказывают наличия жизни на планете.

DAVINCI+ представляет собой спускаемый аппарат, который будет изучать химический состав атмосферы Венеры в ходе 63-минутного спуска на ее поверхность. Планетологи надеются, что этот зонд поможет им выяснить, как ее атмосфера взаимодействует с породами поверхности, а также даст ответ на вопрос, есть ли вулканы на Венере сегодня.

Вторая венерианская миссия — VERITAS — станет наследником зонда «Магеллан», изучавшего Венеру в начале 1990-х годов. Она будет проводить схожие картографические исследования, используя более мощные радары и научные инструменты. Как надеются ее создатели, она получит первую трехмерную карту поверхности второй планеты Солнечной системы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря наличию огромного количества снимков, сделанных марсоходами, ученый-планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте Джеронимо Виллануева создал очень реалистичную симуляцию заката на Венере и Марсе.

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