Подвели технологии: в США оператора беспилотного авто впервые признали виновным в смерти пешехода

В США власти предъявили обвинения в убийстве по неосторожности оператору беспилотного автомобиля компании Uber, которая сбила человека в 2018 году в городе Темпе (штат Аризона).

Об этом передает CNBC.

Обвинения 46-летней Рафаэле Васкес были предъявлены во вторник прокуратурой округа Марикопа в Аризоне. Васкес, которая на момент ДТП находилась в автомобиле, но не управляла им, не признала свою вину. Начало судебного разбирательства намечено на 11 февраля 2021 года.

Ранее прокуратура отказалась выдвигать какие-либо обвинения в адрес самой компании Uber. Полицейское управление Темпе указывало на то, что, согласно записям с установленных на автомобиле камер, за несколько мгновений до столкновения Васкес смотрела в экран своего мобильного телефона. Именно ее невнимательность могла стать причиной аварии.

ДТП произошло в городе Темпе 18 марта 2018 года. Беспилотный автомобиль марки Volvo, принадлежавший Uber и двигавшийся в автономном режиме, сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте. Полиция проверила видеозаписи с установленных на авто камер, на которых было видно, что женщина возникла перед транспортным средством неожиданно. От полученных травм она позднее умерла в больнице.

Специалисты, проводящие расследование, полагают, что компьютерные системы автомобиля, предназначенные для оценки степени угрозы помех, могли быть настроены неправильным образом. Компьютер посчитал, что человек является объектом, который не создаст препятствий для машины, и продолжил движение.

Это происшествие стало первым известным случаем гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. После этого Uber приняла решение временно прекратить испытания своих самоуправляемых машин в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско, Финиксе (штат Аризона) и Торонто (провинция Онтарио).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon объявили вне закона. При этом власти готовят кардинальную реформу рынка такси, которая должна помочь вывести их из тени.

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