27.96 / 28.16 32.93 / 33.41
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Apple презентует новинки 2020 года: онлайн-трансляция

20:55 15 сентября 2020
apple

15 сентября компания Apple представляет новинки 2020 года. В линейке умных часов Apple появится обновление — Apple Watch Series 6. Новая модель разрабатывалась на фоне пандемии коронавируса, а потому в устройстве есть функции, полезные для здоровья. Так, например, Apple Watch за 15 секунд измеряет насыщенность крови кислородом, запоминает эти данные и следить за состоянием легких в динамике.

часы

На презентации Apple показала новую модель iPad и iPad Air 4.

айпєд

Следить за презентацией можно онлайн.

Напомним, ранее Apple продемонстрировала новую версию своей мобильной операционной системы iOS 14. Также стало известно, как будет выглядеть новый iPhone 12.

Фото ubergizmo.com, bbbreaking/Telegram, mdk/Telegram

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
убийство

Поссорились из-за женщин: выяснились детали двойного убийства в Никополе

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Слава Каминская назвала причину неожиданного вылета из "Танців з зірками"

37-летний мужчина собрался жениться на 14-летней девочке, хотя его преследуют «охотники за педофилами»

37-летний мужчина собрался жениться на 14-летней девочке, хотя его преследуют «охотники за педофилами»

Динамо&nbsp;— АЗ

«Динамо» — АЗ — 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео гола

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер