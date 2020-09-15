Apple презентует новинки 2020 года: онлайн-трансляция

15 сентября компания Apple представляет новинки 2020 года. В линейке умных часов Apple появится обновление — Apple Watch Series 6. Новая модель разрабатывалась на фоне пандемии коронавируса, а потому в устройстве есть функции, полезные для здоровья. Так, например, Apple Watch за 15 секунд измеряет насыщенность крови кислородом, запоминает эти данные и следить за состоянием легких в динамике.

На презентации Apple показала новую модель iPad и iPad Air 4.

Следить за презентацией можно онлайн.

Напомним, ранее Apple продемонстрировала новую версию своей мобильной операционной системы iOS 14. Также стало известно, как будет выглядеть новый iPhone 12.

Фото ubergizmo.com, bbbreaking/Telegram, mdk/Telegram

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