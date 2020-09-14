Илон Маск оставил Путина без денег: NASA отказалось от покупки места на российском «Союзе»

В космическом ведомстве США (NASA), где отказались от планов приобрести место на российском космическом корабле «Союз», который должен отправиться к МКС весной следующего года.

Об отказе NASA покупать место на космическом корабле «Союз МС» со ссылкой на годовой отчет «Роскосмоса» сообщило РИА Новости.

Напомним, в мае глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн заявил, что США могут приобрести место на «Союзе МС-18», который должен отправиться к МКС в апреле 2021-го.

В августе источник сообщил, что в рамках предстоящей миссии впервые в истории полетит только российский экипаж, но официального подтверждения этому не было.

При этом российские СМИ отмечают, что сотрудничество с NASA стратегически важно для «Роскосмоса»: существенная часть бюджета российского космического ведомства формировалась с заказов заокеанских партнеров.

До недавнего времени космическое ведомство России в среднем запускало к МКС шесть американских астронавтов в год: теперь на этот источник финансирования рассчитывать уже не приходится. Отметим также, что цена одного места на «Союзе» существенно менялась с течением времени: если в 2006 году оно стоило 20 миллионов долларов, то сегодня стоимость возросла до 90 миллионов.

Напомним, в прошлом году Управление главного инспектора США рассказало о цене полетов на различных космических кораблях. Согласно представленной тогда информации, стоимость одного места на новом пилотируемом космическом корабле Crew Dragon в среднем составит 55 миллионов долларов, тогда как место на Starliner обойдется в 90 миллионов. Crew Dragon уже доказал свою способность доставлять членов экипажа на МКС и возвращаться с ними обратно на Землю. Первый запуск с людьми на борту корабль выполнил 30 мая. Аппарат вернулся домой 2 августа. Свой самый первый — беспилотный запуск — Crew Dragon совершил 2 марта 2019 года. Третий полет, который станет по совместительству первой эксплуатационной миссией нового корабля к МКС, состоится не раньше октября этого года.

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