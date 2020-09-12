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Наука и технологии

Спасет жизни тысячам врачей: создана "умная вставка" для диагностики заражения коронавирусом (видео)

3:05 12 сентября 2020
Умная вставка

В Сингапуре учеными разработана интегрированная система мониторинга, которая может самостоятельно отслеживать показатели здоровья человека, инфицированного COVID-19. Применение такой «умной вставки» спасет жизнь многих врачей, так как избавит их от необходимости часто контактировать с больными.

Об этом пишет Straits Times.

«Мы знаем, что, когда пациенты с Covid-19 находятся в изоляторе, медработники должны входить к ним каждые 30 минут для того, чтобы снимать показания температуры и насыщения крови кислородом», — рассказал профессор Ло Сянь Цзюнь, исполнительный директор Института исследования материалов и инженерии Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура.

Кроме того, медсестрам также приходится таскать большое и громоздкое оборудование из палаты в палату для проведения диагностики, что способствует распространению заболевания.

Теперь же, с появлением новой системы, всю диагностику можно будет проводить с помощью специальной вставки-чипа, которая вставляется в любую медицинскую маску.

«Устройство можно вшить в область щек обычной многоразовой или одноразовой маски для лица», — поясняет профессор Ло.

Затем чувствительные датчики, находясь в постоянном соприкосновении с кожей человека, регистрируют температуру, насыщение крови кислородом, артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Все эти показатели являются основными при первичном определении коронавируса.

В итоге, надев маску на пациента один раз, медперсонал будет получать все необходимые данные на смартфон, намного меньше контактируя с ним.

«Мы надеемся, что наше изобретение поможет медикам и пациентам, заболевшим коронавирусом, а также остановит распространение пандемии», — полагает профессор Ло.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что при сохранении нынешних темпов распространения коронавируса Украина может столкнуться с нехваткой квалифицированных врачей.

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