Миссия Янус: NASA впервые отправит космические корабли к двойным астероидам

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), планирующее запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance, включило Университету Колорадо в Боулдере и разработчикам из Lockheed Martin зеленый свет для другой миссии — Янус, в рамках которой в 2022 году будет запущена пара небольших спутников для изучения двух пар двойных астероидов.

Два космических корабля размером с ручную кладь и весом около 36 кг должны прислать на Землю первые изображения этих необычных объектов с высоким разрешением, пишет National Geographic.

Двойные астероиды были открыты лишь в 1993 году, когда космический зонд Галлилео пролетел мимо пары астероидов под названием 243 Ида. Тогда было впервые показано, что астероиды могут образовывать связки и вращаться вокруг друг друга.

На сегодняшний день известны десятки двойных или даже тройных астероидных систем. Однако об их природе и том, как образуются такие связки, известно пока очень мало. Новая миссия призвана решить эту проблему, а также дать ответ на вопрос об опасности, которую данные небесные тела представляют для Земли.

«Двойные астероиды — это класс объектов, о которых у нас нет высокоточных научных данных. Все, что мы знаем о них, основано на наземных наблюдениях, которые не могут дать множества подробностей, получаемых при близком изучении», — Дэниел Ширес, руководитель миссии Янус.

Названная в честь двуликого римского бога миссия была одобрена после обзора проекта в рамках программы агентства SIMPLEx. Миссия будет состоять из двух идентичных космических кораблей, размер которых меньше, чем большинство межпланетных зондов. Это отражает последние технологические достижения, которые позволяют создавать менее габаритные и более маневренные корабли.

После запуска зонды будут направлены по разным траекториям для встречи с двумя системами двойных астероидов 1996 FG3 и 1991 VH. Эти объекты с труднопредсказуемыми орбитами находятся за пределами орбиты Марса.

«Как только мы увидим их поближе, у нас будет много вопросов, на которые мы сможем ответить, но они также поднимут новые вопросы. Мы думаем, что Янус послужит толчком для новых миссий к двойным астероидам», — заключает Ширес.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что специалисты агентства NASA предупредили землян, что 2 ноября 2020 года к нашей планете приблизится астероид 2018VP1 диаметром около двух метров, что довольно опасно в случае столкновения его с Землей.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter