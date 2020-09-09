NASA запатентовало "бюджетный" способ добраться до Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирующее запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance, также развивает ряд других проектов, который относятся в том числе и к ближайшему спутнику Земли — Луне.

В частности, прошедшим летом NASA получило от Управления по патентам и товарным знакам США патент на серию орбитальных маневров. Ноу-хау предназначено не для больших космических кораблей, на борту которых находятся астронавты или роверы, а для небольших миссий с более скромным бюджетом, направленных на выполнение значимых научных исследований, пишет National Geographic.

В пояснительное записке на получение патента, разъясняется, что когда NASA запустило на Луну трех астронавтов в 1968 году, экипажу потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться до нашего спутника. Однако такой прямой маршрут потребовал запуска массивной ракеты с большим количеством топлива, чтобы преодолеть глубокий гравитационный колодец Земли. Однако, чтобы добраться до Луны есть менее энергозатратные способы, которые, однако, требуют большего количество времени.

Потратив время на то, чтобы облететь Землю, космический корабль может украсть часть импульса планеты и отправиться на Луну по серии длинных орбит, которые практически не требуют затрат топлива. Оно нужно лишь для корректировки орбит и маневрирования в космосе. Это очень важно, когда вам необходимо максимально сократить вес космического корабля, чтобы добавить максимальное количество необходимых научных инструментов.

В таких космических аппаратах, как Dapper, у людей еще меньше права на ошибку, поскольку это устройство размером не больше микроволновой печи. Руководители миссии понимали, что при относительно небольшом бюджете в 150 миллионов долларов, они не могут себе позволить нанять такси до Луны в виде полноценной ракеты, поэтому им пришлось пойти на уловки.

«Эта траектория к Луне возникла из-за практической необходимости, как это часто и бывает. Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до нее», — рассказывает Джек Бёрнс, руководитель миссии Dapper.

Бёрнс и его коллеги начали с полета, который, как они знали, могут себе позволить: с выхода на геостационарную на высоту 35 786 км над уровнем моря, а затем и случился маневр, который стал предметом патента. Авторы назвали его «метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную».

Сотрудники миссии заручились помощью земной и лунной гравитации, чтобы ускорять и замедлять Dapper определенным образом в нужные моменты, максимально сокращая количество необходимого топлива. Авторы патента утверждают, что это новое вращение гравитационного ассистента сокращает время полета до Луны до 2,5 месяцев, тогда как аналогичные варианты могут занять шесть месяцев.

Траектория также имеет множество возможностей вывести космический корабль на орбиту под любым углом вокруг Луны практически в любое время. Также она избегает зоны излучения вокруг Земли, называемой поясами Ван Аллена, которая может повредить чувствительную электронику.

Патентовать способ путешествия к Луне может показаться странным, однако Бёрнс утверждает, что на самом деле это ничем не отличается от любого другого изобретения.

«Это творение явилось результатом численного моделирования траекторий планет. Так что это интеллектуальная собственность», — уверен Джек Бёрнс.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном методе «экономии» средств при освоении космоса: компания Илона Маска SpaceX шестой раз использовала одну и ту же ракету-носитель.

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