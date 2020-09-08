В Британии создали алгоритм определения продолжительности жизни человека

Расчет продолжительности жизни человека важен не только для Пенсионного фонда Украины и других стран, но также для страховых компаний, различного рода фондов и т. д.

В случае существования такой показатель помог бы понять, как много средств понадобится для того, чтобы поддержать комфортную жизнь и здоровье людей, которые еще не достигли преклонного возраста.

И ученым Университета Восточной Англии, похоже, удалось добиться значительного прогресса в этом вопросе, сообщили в пресс-службе учреждения.

Для этого математики изучили, от каких факторов зависит продолжительность жизни, наблюдая на протяжении 25 лет за здоровьем более 110 тыс. человек и создали статистический алгоритм для предсказания продолжительности жизни произвольного жителя страны.

«Недавно мы изучили, от каких факторов зависит продолжительность жизни. На протяжении 25 лет мы наблюдали за здоровьем более чем 110 тыс. британцев, которым исполнилось 60 лет в промежутке между 1990 и 2000 годом. С помощью этих данных мы создали алгоритм, который может оценивать продолжительность жизни для 648 различных профилей риска», — рассказала Елена Кулинская, профессор Университета Восточной Англии и один из разработчиков алгоритма.

Долгое время исследователи считали, что точные данные такого рода нельзя получить из-за того, что старение почти не отражается на уровне активности генов и характере их работы. Но в последние годы исследователи получили убедительные свидетельства того, что это не так и что биологический возраст человека можно узнать, проанализировав состав его крови и обработав полученные данные с помощью машинного обучения.

С другой стороны, ученые обнаружили, что схожей точности расчетов можно добиться, обрабатывая нейросетями или статистическими алгоритмами большие массивы информации, которые собирают медицинские и социальные службы. Благодаря этому можно достаточно точно вычислять биологический возраст человека, опираясь на его вредные привычки, хронических болезней и условий обитания.

Объединив данные о том, как менялось здоровье свыше 110 тыс. британцев, которые вышли на пенсию в конце прошлого века, с достижениями современной науки, ученые и создали упомянутый алгорим. Согласно заявлениям Кулинской и членов ее команды, теперь исследователи могут предсказать, как долго проживет тот или иной человек, живущий в Британии и не планирующий менять места жительства и рода занятий. Правда, последняя версия этого алгоритма не учитывает, как на типичную продолжительность жизни влияют эпидемии вроде COVID-19, однако в ближайшее время математики планируют учесть их.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые Университета Восточной Англии определили, что доступный многим людям витамин C способствует сохранению мышечной массы после 50 лет и снижает риск преждевременной смерти.

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