«В багажнике удобно перевозить картошку»: полтавчанин сделал копию Tesla Сybertruck Илона Маска

«Что это такое? А можно сфотографироваться рядом?» — типичные вопросы, которые слышит автор чудо-машины, когда выезжает на ней в город. «Космомобиль», — отшучивается Илья и, конечно же, позволяет желающим делать снимки на фоне необычного авто. По ходу он рассказывает о том, как возникла идея сконструировать собственную версию Tesla Сybertruck.

— Как только я увидел в Интернете новое творение Илона Маска, у меня сразу же возникло желание сделать копию, — говорит Илья. — А когда узнал, что бронированный пикап, официальные продажи которого компания Tesla начинает в 2021 году, будет стоить в минимальной комплектации 40 тысяч долларов, а в максимальной — 80 тысяч, понял, что он мне точно не по карману. Спешил, поскольку хотел первым в мире воспроизвести оригинал.

Мы с бригадой придерживались оригинальных чертежей Tesla (они есть в Интернете). Поэтому параметры этого авто такие же, как у настоящего американского автокара: длина — 6 метров, высота — почти 2 метра. Дверцы без ручек открываются автоматически, с помощью пульта. Вместо привычных фар — светодиодная лента. Есть ближний и дальний свет, а также декоративные габариты на переднем и заднем стеклах. Без зеркал бокового обзора и без «дворников» на переднем стекле, что, конечно, непривычно. В багажном отсеке длиной около двух метров, куда помещается квадроцикл, будет очень удобно перевозить бабушке картошку.

Полтавская Tesla Сybertruck очень похожа на автомобиль Илона Маска (фото автора)

Я довольно долго искал базу для своей конструкции. В конце концов купил микроавтобус Citroen 1993 года выпуска. В бусе выдавили стекло, сняли дверцы, срезали крышу и другие лишние для нас элементы. Нам нужна была только платформа. Ее пришлось удлинить до шести метров. Переустанавливали также руль и педали, поскольку бус имел высокую посадку. Кузов сделали новый. На то, чтобы воспроизвести оригинал, ушло 170 метров металлического профиля и листового металла. Конечно, они не могут сравниться с нержавеющей сверхпрочной сталью оригинала. Увеличили колесные арки и поставили колеса от БМВ. На дверцах использовали крепкие поликарбонатные стекла, затонировали их. Все делалось не на высокоточном производстве, а что называется, на колене — с болгаркой и слесарным инструментом. Я очень благодарен за участие в моем проекте механику Игорю Плаксюку.

В целом внешним видом автомобиля я доволен. Именно этого и старался добиться.

Посидеть в своем авто Илья не приглашает, потому что в салоне еще многое нужно доделывать и модернизировать. Да и вообще, говорит, что это не женская машина.

Различий с оригиналом у копии, понятное дело, достаточно. Главное из них состоит в том, что машина работает не на электричестве, она имеет турбодизельный двигатель объемом 2,5 литра.

«Тесла» тяжелая — весит около трех тонн, тогда как оригинал в два раза легче. Привод имеет только передний, а не полный, как оригинальная модель, гидроусилителя нет. Максимальная скорость, которую может развивать Tesla Сybertruck, — 120 километров в час (оригинал — до 300 километров).

— Мне все равно, как назовут мою машину в сервисном центре МВД, — продолжает Илья. — Хоть трактором! Знаю, что регистрация тоже будет «удовольствие» не из дешевых. Но для меня важно, что воплотил свою мечту в жизнь.

Цена мечты молодого человека — 8 тысяч долларов. Понятное дело, не конечная.

Илья Крамер с техникой на «ты» с самого детства. Говорит, в три года знал все марки автомобилей и отличал их друг от друга, а с двенадцати лет уже помогал отчиму на СТО. Выучился на автомеханика, высшее образование получил по специальности инженер-технолог. Сейчас занимается продвижением сервисных сайтов. Имеет опыт по переоборудованию автомобилей. Несколько лет назад переделал собственную BMW под дрифт. Парень показывает на видео, как катал на нем свою бабушку. «Высший класс!» — со счастливой улыбкой на лице похвалила она внука.

Будет использовать Илья самодельное авто как средство передвижения, а может, продаст? Жизнь покажет…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об изобретателе из Киева, который создал детскую версию Tesla Cybertruck. Материалы для машины обошлись всего в 500 гривен. А авто получилось полностью функциональным, на нем с удовольствием катается ребятня.

Читайте также: Американские полицейские пересаживаются на украинские электробайки

На фото в заголовке — Илья Крамер

356

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter