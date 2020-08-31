SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту Земли из Флориды

В США компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, успешно испытавшая в начале августа космический корабль для полетов на Марс, впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 на полярную орбиту Земли с флоридского мыса Канаверал.

Об этом передает CBS.

Сообщается, что ракета доставит на орбиту аргентинский спутник дистанционного зондирования.

В Twitter компании запуск ракеты назван «особенно интересным».

«Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с мыса — это означает, что по пути в космос Falcon 9 полетит на юг вдоль восточного побережья Флориды», — уточняется в сообщении.

Также в компании уточнили, что спутник наблюдения Аргентины SAOCOM 1B должен находиться на полярной орбите, чтобы его радар мог наблюдать за всей планетой, когда она вращается под ним. Система SOACOM предназначена для мониторинга факторов, связанных с сельским хозяйством, например, для отслеживания влажности почвы.

Изначально SpaceX планировала запустить две ракеты Falcon 9 с разницей в девять часов, что стало бы самым коротким промежутком между двумя запусками орбитального класса в США с 1966 года. Однако из-за плохой погоды один из пусков пришлось отложить.

Как известно, в начале августа на Землю успешно вернулся космический корабль SpaceX Crew Dragon. Он приводнился в Мексиканском заливе. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 30 мая. Этот пуск стал первым в истории пилотируемым запуском, который осуществила частная компания, и первым пилотируемым полетом в космос для США с 2011 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе SpaceX заключила контракт с Министерством обороны США (Пентагон) на сумму 316 миллионов долларов. Речь идет о запуске космических аппаратов для военных Соединенных Штатов в ближайшие пять лет — в 2022 — 2027 годах. В рамках этого же конкурса сделку с Пентагоном заключит и космическое предприятие United Launch Alliance. Сделка с ULA на этот же период составит 337 миллионов долларов.

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